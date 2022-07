Salento Food Festival, due serate con i sapori tipici e l’artigianato a Nardò

NARDO’ (Lecce) – Approda a Nardò nel prossimo weekend Salento Food Festival, la manifestazione organizzata da Puglia in bocca Kutra Events che valorizza i prodotti tipici del Salento e della Puglia. Domani, sabato 30 luglio, e dopodomani, domenica 31 luglio, nell’area mercatale in zona 167 (a partire dalle ore 18), espositori del settore enogastronomico proporranno piatti tipici e tradizionali (dai prodotti da forno ai salumi, dalle bombette ai formaggi, dal vino ai liquori), mentre artigiani esporranno produzioni creative e originali (dalle ceramiche ai ricami, dalla bigiotteria alla pietra leccese). Non mancherà l’intrattenimento musicale sabato con Mustisci e domenica con Carlo Canaglia Ensemble per quello che è un appuntamento molto atteso in tutto il Salento (le prossime tappe saranno ad Andrano, Tricase e Gallipoli).

“L’obiettivo – spiega il consigliere delegato al Commercio e alle Attività Produttive Lelè Manieri – è promuovere i prodotti tipici e l’artigianato del nostro territorio. Da questo punto di vista Salento Food Festival è una vetrina eccezionale con operatori ed espositori provenienti da tutta la Puglia. Diamo loro un’occasione importante, anche di visibilità, e offriamo a neretini e turisti la possibilità di godersi sapori tipici e magari di fare qualche buon affare con i prodotti dell’artigianato”.

“Siamo contenti di ospitare una manifestazione collaudata come Salento Food Festival – aggiunge il consigliere delegato alle Periferie Pierpaolo Giuri – peraltro in un contesto abbastanza inedito come l’area mercatale. La valorizzazione delle periferie, del resto, è uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione Mellone sin dal 2016 e occasioni come questa sono molto utili in questa prospettiva. Invitiamo tutti a partecipare a queste due serate”.