Le previsioni meteo di oggi 12 agosto 2022

Puglia – Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Piogge e acquazzoni sparsi al pomeriggio su zone interne e Salento, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi, locali piogge nella notte sulle zone meridionali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge in Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Alpi centro-orientali con locali sconfinamenti sulle pianure. In serata precipitazioni in estensione al resto del settentrione, più asciutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attese precipitazioni nelle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, piogge in arrivo nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove e sereno in Sardegna. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, fenomeni più deboli altrove e ancora sereno in Sardegna. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e Sicilia; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

