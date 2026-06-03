LECCE – La crescente diffusione degli sport outdoor e la loro facilità di accesso, rende sempre più attuale il tema della sicurezza nella pratica sportiva.

L’attualità del tema è resa ancora più evidente dai recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto praticanti di attività outdoor e acquatiche. La frequentazione degli ambienti naturali, pur rappresentando una straordinaria opportunità di benessere e crescita personale, richiede competenze specifiche, preparazione e una corretta valutazione dei rischi. Questo fenomeno impone oggi una riflessione condivisa sulla prevenzione e sulla promozione di una cultura della sicurezza sempre più diffusa.

In tale contesto emerge la necessità di una formazione adeguata per tutte le figure coinvolte, a vario titolo, nella pratica sportiva outdoor: dagli atleti agli sportivi amatoriali, dalle guide e istruttori ai tecnici federali, fino ai professionisti sanitari quali medici, psicologi e infermieri.

Da questa esigenza nasce il convegno ECM “Dalla falesia al mare: performance e sicurezza negli sport outdoor”, in programma il prossimo 6 giugno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

Tra i relatori figurano autorevoli rappresentanti del panorama accademico, medico e sportivo nazionale, tra cui Luigi Melica, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento; Genuario Belmonte, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento; Angelo Tornese, Presidente Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana; Paola Contardi, Vicepresidente della Società Italiana di Psicologia dello Sport e docente nazionale FIN; Carlo Morelli, Consigliere Nazionale della FISSW, oltre ad altre importanti figure del panorama tecnico, sanitario e sportivo locale e nazionale. L’evento, patrocinato dai Comitati Regionali Puglia della Federazione Medico Sportiva Italiana, del CONI, dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, del CNSAS e da numerosi enti e federazioni del settore, rappresenta un’importante occasione di confronto tra professionisti provenienti da differenti ambiti di competenza.

L’iniziativa nasce da un’idea della Dott.ssa Francesca De Santis, Consigliera Nazionale della Società Italiana di Psicologia dello Sport E docente SIT-FIN Puglia, impegnata nella promozione di un approccio multidisciplinare che integri medicina dello sport, psicologia, formazione tecnica e cultura della prevenzione.

Attraverso il confronto tra medici dello sport, psicologi, tecnici federali, professionisti del soccorso specialistico e operatori outdoor, l’iniziativa punta a costruire una rete di collaborazione e formazione capace di rispondere alle nuove esigenze di un settore in continua evoluzione, contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza sempre più solida e condivisa sul territorio.