Le previsioni meteo di oggi 2 agosto 2022

Puglia – Sole prevalente al mattino su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio su rilievi interni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con isolate piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di nord-est, ancora cieli velati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati rovesci in Appennino; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo stabile con qualche addensamento sui rilievi, ampi spazi di sereno altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole prevalente al mattino su regioni peninsulari e isole. Al pomeriggio isolate piogge sui settori interni della Sicilia. In serata ancora tempo del tutto stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in generale rialzo. Massime in calo al centro-nord; stazionarie o in aumento al sud.

www.centrometeoitaliano.it