Sabato 12 novembre quinta giornata di “Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione”

LECCE – La prevenzione del diabete è il tema della quinta giornata di “Musica e medicina” – Lecce classica festival, i concerti dell’informazione e della prevenzione organizzati da Agmi (Associazione Giovani Musicisti Italiani) con il patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Istruzione, della Regione Puglia e Provincia di Lecce. Il Festival vuole coniugare cultura musicale e cultura scientifica in una serie di 8 giornate dedicate alla prevenzione e ad alcune tematiche mediche di grande attualità e impatto sociale. Non a caso l’incontro di sabato, 12 novembre, si svolge in contemporanea con la giornata mondiale di prevenzione del diabete, World Diabetes Day, e vuole evidenziare i diversi aspetti della patologia e la possibilità di prevenzione attraverso corretti stili di vita.Durante la mattinata, dalle 9 alle 13, avranno luogo screening e visite mediche gratuite, in due postazioni collocate in Piazza S. Oronzo e al Museo “S. Castromediano”. Le visite verranno effettuate dall’equipe medica dell’Unità Dipartimentale di Endocrinologia/Diabetologia Cittadella della Salute di Lecce e saranno mirate alla valutazione del rischio e alla diagnosi, nonché alla corretta informazione su cura e prevenzione della patologia.I cittadini chesi sottoporranno a visita verranno accolti dai volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Salentina Diabetici.

Alle 20:00, presso il Museo “S. Castromediano”, avrà inizio il concerto del Duo Harmonique, formato dal pianista italiano Andrea Carbonara e dal clarinettista lituano Jonas Morkunas. Il duo, nato dal fortunato incontro dei due artisti in Svizzera che li ha portati a esibirsi in Italia e in Europa, eseguirà due capolavori del repertorio per clarinetto e pianoforte: le sonate di Johannes Brahms e di Camille Saint-Saens.

A seguire un incontro per mettere in luce l’importanza di una diagnosi tempestiva del diabete per prevenire le complicanze e garantire una migliore qualità della vita. Circa un milione di persone, infatti, in Italia ha la malattia (in prevalenza diabete di tipo 2) senza saperlo e dunque non si cura, favorendo così l’insorgenza delle numerose complicanze ad esso associate.Parteciperanno all’incontro i relatori Irene Alemanno, Simona Bray, Fernanda Pisano, Isabella Romano, specialiste in Endocrinologia; Sonia Peruzzi, specialista in Pediatria; Maria Stella, Dietista e Nutrizionista, con la moderazione di Rosalia Serra, responsabile dell’Unità Aziendale Territoriale di Endocrinologia/Diabetologia Cittadella della Salute Lecce e presidente della sezione AMD Puglia. Fra i relatori ospiti anche Bruno Massari, presidente Associazione Salentina Diabetici–Fand e Francesco Medina, Presidente Associazione Pediatrica Diabetici del Salento–AGD Italia: entrambi metteranno in luce le finalità e la mission delle associazioni che si adoperano a supporto dei diabetici e dei loro familiari.I relatori durante l’incontro risponderanno alle varie domande dialogando con il pubblico. Il festival Musica e Medicinasotto la Direzione artistica di Attilio Igino PUGLIELLI e scientifica di Daniele PUGLIELLIpresenterà questa giornata in collaborazione con ilPolo Biblio-museale “Sigismondo Castromediano, ASL Le,Croce Rossa italiana, CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento(Strade volontarie – energie in transito), Associazione Salentina DiabeticiFand, Associazione Pediatrica Diabetici del Salento – AGD Italia.

