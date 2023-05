Sclerosi multipla, stop alle risonanze magnetiche. “Ora attesa anche di 2 anni”

L’ambulatorio di sclerosi multipla del nosocomio Vito Fazzi di Lecce, da anni, è un importante punto di riferimento per chi combatte una patologia degenerativa così grave. Una moltitudine di pazienti, oltre 700, provenienti da tutta la Puglia, è seguita con un cronoprogramma sperimentato che rappresenta un approdo certo per chi, ciclicamente, deve affrontare cure molto invasive e costose. Sino a luglio di quest’anno, i pazienti dell’ambulatorio avevano la possibilità di vedersi riservare le risonanze di controllo che, proprio per la patologia, devono avvenire con cadenza semestrale per ponderare l’eventuale modifica dell’iter di cura e di somministrazione dei farmaci.

Si trattava di un unicum in tutta la Puglia se rapportato con quanto avviene in altre parte della regione. Da oramai qualche mese tale “corsia preferenziale” è stata negata “pare per una precisa volontà della nuova direzione sanitaria così da costringerci a rivolgerci al cup – spiega un malato – per richiedere la prenotazione di questo esame diagnostico da effettuare, nella maggior parte dei casi, con la somministrazione di metodo di contrasto. Ebbene alle molte richieste di prenotazione di risonanza magnetica è stato risposto che i tempi di attesa sarebbero stati anche di due anni”.

Tale problematica è stata riscontrata da tanti pazienti dell’ambulatorio di sclerosi multipla che hanno paventato anche la possibilità di rivolgersi a strutture private con costi esorbitanti. “Per sensibilizzare l’amministrazione competente, che comunque si è detta disponibile a prendere in considerazione richieste di ripristino delle risonanze riservate all’ambulatorio, avendo anche calendarizzato un incontro per ascoltare le ragioni dei pazienti, è stata portata avanti una raccolta di firme che speriamo – spiega sempre lo stesso malato – possa quanto prima portare ad uno sblocco della situazione”. Ad onor del vero, molti pazienti hanno paventato la possibilità di effettuare l’esame, propedeutico a qualsivoglia cura, anche a pagamento, salvo richiedere il rimborso delle spese affrontate all’Asl di competenza e al Tribunale di Lecce.

Non si tratta di un disagio di poche persone ma di un’intera fascia di tutela sanitaria che conta un numero di pazienti molto incidente ed equamente distribuito nella popolazione pugliese, di cui l’Asl ha ritenuto farsi carico con riconosciuta e meritoria diligenza sino a quando non ha ritenuto di trattarla come esame diagnostico comune, sottraendolo al presupposto temporale costante a cui un paziente di sclerosi multipla è purtroppo costretto, con ricadute in termini di lesione della tutela della salute e dei diritti dei pazienti. “Non è una protesta – racconta un altro malato – ma una legittima richiesta di vedere tutelato il diritto alla salute, come costituzionalmente garantito, al fine di non rendere ancora più gravose le condizioni di chi deve affrontare tutti i giorni una patologia invalidante, cure logoranti e un decadimento fisico che solo cure appropriate e tempestive possono assicurare”.

LA PRECISAZIONE

In merito all’articolo “Sclerosi multipla, stop alle risonanze magnetiche. Ora attesa anche di 2 anni”, l’ASL precisa che: Dopo la lettera dell’Avv. Garzia la Direzione generale si è prontamente attivata per approfondire il caso segnalato.

E’ stato difatti fissato da tempo, per il prossimo primo dicembre 2022, un incontro tra il Commissario Straordinario Avv. Stefano Rossi, l’Avv. Garzia, la Direzione medica del Fazzi, il Direttore ff della UOC di Neuroradiologia.

L’incontro è finalizzato a conoscere bisogni e necessità dei pazienti dell’ambulatorio di sclerosi multipla del nosocomio leccese e a individuare percorsi migliorativi rispetto alla fruizione del servizio.

“Spiace rilevare che a fronte del costante impegno che garantisce la presa in carico di pazienti ricoverati e di pazienti esterni affetti da patologie tempo dipendenti, neoplasie e patologie vascolari, si enfatizzi un disagio che stiamo cercando con impegno di affrontare. In attesa di completamento della pianta organica di non semplice reperimento, abbiamo chiesto il prolungamento di rientri aggiuntivi. Questo al fine di garantire, in sala di risonanza magnetica, la continuità assistenziale per esami di carattere peculiare, come sono quelli destinati ai pazienti affetti da patologie critiche, ovviamente dando priorità ai pazienti ricoverati” ha commentato il Direttore ff Dott.ssa Adriana Paladini.