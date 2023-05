Udinese – Lecce, arbitro Fourneau: curiosità e statistiche

Udinese – Lecce in programma venerdì, ore 20.45, al “Friuli”, sarà arbitrata del Signor Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1.

L’arbitro FOURNEAU ha 38 anni (è nato l’11 luglio 1984 a Roma; è figlio di padre belga e di madre italiana). Professione: Impiegato.

Il signor FOURNEAU ha diretto, finora, tra le altre, 29 partite in Serie A, 56 in B e 9 in Coppa Italia.

Ha esordito in Serie B il 3 settembre 2017 in Cesena – Venezia (0-0).

Ha esordito in Serie A il 30 dicembre 2017 in Benevento – ChievoVerona (1-0).

Il signor Francesco FOURNEAU ha diretta, finora, le seguenti 7 partite del Lecce (le prime 4 in Lega Pro e le ultime 3 in Serie B). Il bilancio dei giallorossi è di 5 vittorie e 2 sconfitte. Oggi sarà la prima volta con il Lecce in Serie A.

27.09.2014 LECCE – Paganese 1-0 (gol-partita di Fabrizio Miccoli al 13’ – mister Franco Lerda essendo squalificato è stato sostituito dal suo vice mister Giacomo Chini – spettatori 3.972)

14.09.2016 LECCE – Catanzaro 3-0 (reti: 14’ e 80’ su rigore Salvatore Caturano concesso per un fallo di Prestia sullo stesso Caturano e 76’ Giuseppe Torromino – spettatori 11.751)

29.12.2016 Akragas – LECCE 0-2 (reti: 58’ Caturano e 67’ Mario Pacilli – al 60’ espulso “Ciccio” Cosenza per doppia ammonizione – al 61’ Palmiero dell’Akragas manda fuori, alto, un calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di Cosenza su Longo – spettatori 1.500)

09.04.2017 LECCE – Taranto 3-0 (reti: 24’ Franco Lepore su rigore concesso per un fallo di mano di Nigro, 27’ Torromino e 83’Abdou Doumbia – il prefetto di Lecce Claudio Palomba vieta la trasferta ai tifosi del Taranto; è la prima volta che si gioca il derby senza i tifosi jonici – spettatori 10.764 – il derby con il Taranto ritorna dopo 24 anni; l’ultima volta, il 25 aprile 1993, finì 1-1)

31.10.2018 LECCE – Crotone 1-0 (gol-partita al 36’ grazie a un’autorete di Golemic su tiro-cross di Lorenzo Venuti – spettatori 8.952 – il Lecce, in casa, batte il Crotone per la 14esima volta e segna dopo 42 anni)

16.12.2018 Brescia – LECCE 2-1 (vantaggio del Lecce al 25’ con Andrea La Mantia e poi vittoria del Brescia di mister Eugenio Corini con le reti al 49’ di Alfredo Donnarumma e al 92’ di capitan Gastaldello – spettatori 7.000 – trasferta vietata ai tifosi residenti in Puglia non in possesso della Fidelity Card dell’U.S. Lecce)

18.04.2022 Reggina – LECCE 1-0 (gol-sconfitta al 47’ p.t. di Folorunsho – il Lecce è secondo in classifica con 65 punti dietro la capolista Cremonese con 66 a tre giornate alla fine del campionato – per il portiere Gabriel è stata la partita n. 100 in campionato con la maglia del Lecce – spettatori 3.682 dei quali 789 i tifosi leccesi nel settore ospiti. – decima sconfitta sul campo della Reggina in 26 partite e dopo tre vittorie di fila nelle ultime tre partite – si è giocata nel giorno di “Pasquetta”)

L’arbitro FOURNEAU con l’UDINESE

Ѐ la QUARTA volta che arbitra una partita dei bianconeri friulani .

Questi i TRE precedenti con un pareggio e due sconfitte, tutti in Serie A :

25.10.2020 Fiorentina – UDINESE 3-2

11.12.2021 UDINESE – Milan 1-1

19.03.2022 Napoli – UDINESE 2-1

Vittorio Renna