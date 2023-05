Verso Udinese – Lecce, l’ultima vittoria dei giallorossi al “Friuli” nel 2020

Per la 13esima giornata (oggi si supera un terzo del campionato) il Lecce, dopo ventisette mesi, ritorna allo stadio “Friuli” di Udine (fu inaugurato nel 1976 ed è, per capienza, il secondo della Regione Friuli -Venezia Giulia dopo quello di Trieste; dal 2016 il nome è “Dacia Arena”, ma solo quando è utilizzato dall’Udinese). I giallorossi affrontano i bianconeri friulani sul loro campo per la 21esima volta. Nelle precedenti 20 partite (14 in serie A e 6 in B) il Lecce ha ottenuto 3 vittorie (un 1-0 nel 2001 e due 2-1 nel 2005 e 2020; tutte in Serie A), 3 pareggi (0-0, 1-1 e 2-2) e 14 sconfitte (due 1-0, due 2-0, cinque 2-1, due 3-1, un 3-2, un 4-0 e un 6-0). Le reti fatte dai giallorossi sono state 17 e quelle dei bianconeri 40 (media di due a partita).

Il bilancio del Lecce nelle 14 partite in Serie A è questo: 3 vittorie (un 1-0 e due 2-1), 0 pareggi e 11 sconfitte (un 1-0, due 2-0, cinque 2-1, un 3-1, un 4-0 e un 6-0); le reti fatte sono state 11 e quelle subite 30.

Il Lecce ha vinto l’ultima partita nel luglio del 2020 e non pareggia, però, da 31 anni (mai, come visto, in Serie A).

I tre allenatori giallorossi che sono riusciti a vincere in casa dell’Udinese sono stati Alberto Cavasin nel 2001, Silvio Baldini nel 2005 e Fabio Liverani nel 2020.

Le due squadre si sono affrontate in Friuli quattro volte in Coppa Italia.

La prima partita si giocò 38 anni fa. Il 29 agosto 1984, nel sesto Girone Eliminatorio, i bianconeri friulani del mister brasiliano Luis Vinicio con un po di fortuna sconfissero i giallorossi di mister Eugenio Fascetti per 2-1; le reti: 25’ Claudio Luperto, 71’ il pareggio dell’Udinese su un’autorete di Maurizio Orlandi e all’89’ il gol-sconfitta del campione brasiliano Zico.

La seconda si giocò dopo nove anni, il 6 ottobre 1993 per la partita di andata del 2° Turno Eliminatorio. L’Udinese di mister Adriano Fedele (in settimana aveva preso il posto dell’esonerato Azelio Vicini (ex C.T. della Nazionale) sconfisse il Lecce di mister Nedo Sonetti per 2-0. Dopo ventuno giorni, nella partita di ritorno al Via del Mare, il Lecce vinse per 3-2 ma fu eliminato per la differenza reti.

La terza si giocò dopo dodici anni. Il 13 gennaio 2005, nella partita di ritorno per gli Ottavi di finale i giallorossi di mister Zdeněk Zeman sconfissero allo stadio “Friuli”, in rimonta, i bianconeri di mister Luciano Spalletti per 4-3. Vantaggio dell’Udinese al 7’ con Di Michele e poi quattro gol del Lecce con Vucinic al 39’, Bjelanovic al 46’, Konan al all’82’ e ancora Vucinic all’84’, il passaggio del turno era già cosa fatta, ma all’88’ segnò Iaquinta e al 92’ arrivò il terzo e decisivo gol dei friulani con Di Natale. Fu, quindi, l’Udinese per un solo gol segnato in più in trasferta a passare il turno perché nella partita di andata a Lecce che si era giocata il 20 novembre 2004, l’Udinese aveva vinto in modo più che rocambolesco per 5-4; ben 16 gol nelle due partite equamente divisi tra le due squadre.

La quarta e ultima partita si giocò dodici anni fa, il 24 novembre 2010 per il Quarto Turno Eliminatorio. Il Lecce di mister Luigi De Canio fu sconfitto dall’Udinese di mister Francesco Guidolin per 2-1 d.t.s. I giallorossi si portarono in vantaggio al 18’ con Ernesto Javier Chevanton, ma al 78’ l’Udinese pareggiò su rigore con Corradi e poichè al 90’ il punteggio era in parità si andò ai tempi supplementari nei quali, al 119’, arrivò il beffardo gol-sconfitta-eliminazione con Floro Flores. Quel giorno esordì nel Lecce Filippo Falco.

Udinese – Lecce, tranne settembre, si è giocata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. Oggi sarà la quinta volta nel mese di novembre. Questi i quattro precedenti: nel 1978 ko per 1-0, nel 1991 pareggio per 1-1, nel 2000 ko per 2-0 e nel 2010 ko per 4-0.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa, nel giorno 4 novembre, le seguenti sette partite, tutte in campionato: nel 1945, in Serie C, in casa dell’U.S. Franco Baldassarre (la squadra di Altamura) vittoria per 5-1, nel 1948, in Serie B, a Napoli ko per 1-0, nel 1956, in IV Serie, a Chieti ko per 1-0, nel 1961, in Serie C, in casa della Tevere Roma vittoria per 4-2, nel 2001, in A, in casa dell’Inter ko per 2-0, nel 2006, in B, ad Arezzo vittoria per 1-0 e nel 2017, in C, in casa della Fidelis Andria 1-1.

Il Lecce, in Serie A, ha giocato fuori casa nel giorno di venerdì, tre partite nelle quali ha ottenuto una vittoria (un mese e mezzo fa in casa della Salernitana) e due sconfitte.

La partita Udinese – Lecce con il maggior numero di spettatori fu quella che si giocò il 9 marzo 1986 (fu la prima volta in Serie A); i presenti furono 27.593. Quel giorno i giallorossi di mister Eugenio Fascetti furono sconfitti dai bianconeri di mister Giancarlo De Sisti per 2-1 (Lecce in vantaggio, al 28’, con Maurizio Raise). In quella partita Fascetti fece esordire Stefano Ciucci a 20 anni e 297 giorni (è il più giovane portiere del Lecce in Serie A) e Luigi Amleto Garzya a 16 anni e 245 giorni (è il secondo più giovane esordiente in Serie A; è preceduto da Valeri Bojinov che esordirà, nel 2002, a 15 anni e 346 giorni).

La prima volta in assoluto tra le due squadre in Friuli risale a 91 anni fa. Accadde il 10 maggio 1931, alla 27esima giornata, in Serie B. Udinese e Lecce (insieme alla Lucchese) occupavano il terzultimo posto con soli 20 punti. I giallorossi del presidente l’avv. Nicola Nacucchi (dopo la guerra sarà per due volte sindaco di Lecce e poi anche parlamentare per due legislature) e del mister ungherese Ferenc Molnar (esordì quel giorno sulla panchina leccese; in settimana aveva preso il posto di Pietro Piselli che era stato esonerato dopo la sconfitta in casa con il Bari) scesero in campo con: Panetta, Giannone, Lavé; Scher, Valenti, Rizzatti; Benatti, Pitacco, Enghel, Gravisi, Locatelli. I bianconeri friulani di mister Imre Payer (ungherese pure lui), risposero con: Calligaris; Bellotto, Felini; Magrini, Bonino, Zilli; Modotti, Vittorio, D’Odorico, Semintendi, Frossi. L’arbitro fu il signor Eraldo Corradini di Bologna. L’Udinese passò in vantaggio al 24 con Vittorio e raddoppiò al 30’ con Frossi (era miope e giocava con gli occhiali, farà poi l’allenatore e sarà anche un valido giornalista) e il primo tempo si chiuse sul 2-0. Nella ripresa, al 56’, il Lecce segnò con Valerio Gravisi, ma all’81’ la mezzala friulana Semintendi mise a segnò il gol del definitivo 3-1. Alla fine del campionato le due squadre riuscirono a salvarsi; il Lecce fu 14esimo con 26 punti proprio davanti all’Udinese, 15esima con 25.

Vediamo, in breve, le vittorie del Lecce. Furono i giallorossi del presidente Mario Moroni (patron Giovanni Semeraro) e di mister Alberto Cavasin ad espugnare per la prima storica volta il campo friulano. Accadde il 23 dicembre 2001, alla 16esima giornata, in Serie A. I bianconeri dell’ex mister Gian Piero Angelo Ventura furono sconfitti per 1-0 grazie al gol-lampo (dopo 45 secondi) di Guillermo Giacomazzi. Questi i giallorossi di quel primo successo: Chimenti; Silvestri (71’ Savino), Popescu, Juarez, Balleri (46’ Cirillo); Conticchio, Piangerelli, Giacomazzi, Tonetto; Cimirotic (91’ Colonnello), Chevanton. L’arbitro fu il signor Marco Gabriele di Frosinone.

La seconda vittoria arrivò dopo quattro anni. L’11 dicembre 2005, alla 15esima giornata, in Serie A, il Lecce di mister Silvio Baldini s’impose sull’Udinese di mister Serse Cosmi (allenerà il Lecce nella stagione 2011\12) per 2-1. Doppio vantaggio dei giallorossi con la doppietta di Mirko Vucinic (41’ e 57’) e il gol dell’Udinese arrivò al 90’ con il solito Di Natale (bestia nera del Lecce al quale ha segnato 10 gol; 7 in campionato e 3 in Coppa Italia). La partita fu arbitrata dal signor Matteo Simone Trefoloni di Siena.

Proprio nell’ultima partita arrivò il terzo successo in casa dell’Udinese. Il 29 luglio 2020, alla 37esima giornata (penultima di campionato), i giallorossi di mister Fabio Liverani s’imposero sui bianconeri di mister Luca Gotti (dopo la decima giornata aveva preso il posto dell’esonerato Igor Tudor) per 2-1. I bianconeri si portarono in vantaggio al 36’ con Samir, il Lecce pareggiò al 40’ con Marco Mancosu su rigore concesso per un fallo di mano del brasiliano Rodrigo Becao e all’81’ arrivò il gol-vittoria con Gianluca Lapadula. L’Udinese giocò con questa formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; ter Avest, de Paul, Walace, Fofana (70’ Zeegelaar), Sema; Okaka (54’ Lasagna), Nestorovski. Il Lecce, invece, si schierò con: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz (52’ Meccariello), Calderoni (52’ Dell’Orco); Mancosu (58’ Majer), Petriccione (83’ Tachtsidis), Barak; Falco, Shakhov; Lapadula. L’arbitro fu il signor Daniele Orsato di Schio (Vicenza). La partita si giocò a “porte chiuse” per la pandemia Covid-19. Questa partita fu la n. 100 del presidente Saverio Sticchi Damiani (92 in campionato, 6 in Coppa Italia e 2 nella Supercoppa di Serie C).

Vittorio Renna