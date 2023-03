Domenica 11 dicembre microchip gratuiti in piazza Tellini a Gallipoli per cani e gatti

GALLIPOLI (Lecce) – Il Comune di Gallipoli in collaborazione con l’associazione N.O.G.E.Z OdV di Lecce ” (Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile), organizza per domenica 11 dicembe dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , in piazza Tellini, “Se mi ami, mi microchippi”, una giornata dedicata all’applicazione gratuita di microchip per i cani e per i gatti di proprietà dei cittadini gallipolini.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche relative al fenomeno del “randagismo”. Per aderire all’iniziativa occorre portare il documento di identità e il codice fiscale del padrone del cane o del gatto.

L’obbligo del microchip viene imposto per legge, in questo caso dalla legge della Regione Puglia del 7 febbraio 2020 n.2 come metodo di lotta al randagismo e per identificare gli animali presenti sul territorio, nonché come strumento utile in caso di perdita del proprio animale per evitare che possa arrivare in canile o in un gattile.

Il microchip è un trasponder, ovvero un dispositivo elettronico dotato di memoria, di pochi millimetri, del tutto innocuo che non deve essere confuso con un sistema di geolocalizzazione né tantomeno con un navigatore satellitare canino come qualcuno potrebbe pensare.

Il microchip consente, attraverso il rilevamento con un apposito lettore del codice univoco cui è associato e con il quale il cane/gatto è registrato presso la banca dati dell’anagrafe canina, di risalire al nome e residenza del suo proprietario.

Commenta la consigliera delegata Rossana Nicoletti: “Un’iniziativa che l’Amministrazione ha ritenuto importante portare nuovamente nel Comune di Gallipoli, già avviata negli anni passati. È importante tutelare i propri animali ed è per questo che abbiamo messo a disposizione 100 microchip gratuiti per non pesare sulle tasche dei gallipolini. Sono piccole azioni che abbracciano l’intera comunità. Ringrazio Alessia Garofalo e Caterina Fiore per l’impegno, perché ogni progetto è sempre frutto di una grande collaborazione fra le parti”.

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà nell’atrio della sede municipale di via Pavia.