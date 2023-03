Il Lecce chiude il 2022 con un’amichevole internazionale: sfida ai croati del Varazfin di Vugrinec

LECCE – Mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio Via del Mare si disputerà la gara amichevole internazionale U.S. Lecce – NK Varazdin, squadra del massimo campionato Croato, attualmente quinta in classifica, il cui vicepresidente è l’ex giallorosso Davor Vugrinec.

La gara sarà aperta al pubblico e le modalità di acquisto dei biglietti verranno comunicate successivamente. Sono inoltre previste iniziative volte a coinvolgere le scuole calcio salentine a cui, nel limite dei posti disponibili, saranno riservati dei biglietti omaggio.

Intanto oggi la truppa di Baroni ha sostenuto un allenamento questa mattina al Via del Mare. Assenti i nazionali Baschirotto, Colombo, Gallo e Falcone. Hanno svolto un lavoro personalizzato Bistrovic, Dermaku, Helgason e Banda, quest’ultimo a causa di un fastidio tendineo. Domani mattina. I giallorossi ( i quattro convocati in Nazionale azzurra si aggregheranno direttamente in Friuli) partiranno con un volo charter per Udine, dove nel pomeriggio (ore 15.30) è in programma l’amichevole con l’Udinese.

Di seguito la lista dei convocati per la gara di domani:

1- BLEVE

4- CETIN

5- PONGRACIC

6- BASCHIROTTO

7- ASKILDSEN

9- COLOMBO

11- DI FRANCESCO

13- TUIA

16- GONZALEZ

17- GENDREY

19- LISTKOWSKI

21- BRANCOLINI

22- BANDA

23- BJÖRKENGREN

25- GALLO

27- STREFEZZA

28- OUDIN

29- BLIN

30- FALCONE

31- PERSSON VOELKERLING

38- CORFITZEN

42- HJULMAND

77- CEESAY

83- LEMMENS

93- UMTITI

97- PEZZELLA

99- RODRIGUEZ