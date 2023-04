Il Lecce nell’anno solare 2022, 55 punti in 36 partite

L’anno solare 2022 inizia, quindi, con la classifica (non completa) lasciataci in eredità dall’anno prima. Il 20 dicembre 2021, per la 18esima giornata, la partita Lecce – Vicenza (in programma alle ore 20,30 di lunedì) era stata rinviata in seguito a una nota della società giallorossa che aveva inviato, in mattinata alla Lega con allegata una disposizione della Asl di Lecce la quale avendo riscontrato due giocatori giallorossi “positivi” al Covid-19 vietava alla squadra di svolgere qualsiasi attività sportiva. La Lega ne prende atto e con apposito comunicato, giunto appena due ore prima del fischio d’inizio, rinvia la partita. Si sentiva proprio …. la mancanza delle Asl nel mondo del calcio; riteniamo che tra i suoi compiti non ci sia quello di vietare a una qualsiasi squadra sportiva di svolgere la propria attività.

Ci sarebbero state altre due giornate da giocare per chiudere l’anno, ma la Lega, visto il gran numero di giocatori di diverse squadre contagiati dal Covid-19 e l’alta possibilità di altri eventuali contagi, opportunamente sospende il campionato che riprenderà a metà gennaio. La classifica all’ultima giornata giocata (la 18esima della quale otto partite si sono giocate regolarmente) è questa: Pisa, primo con punti 38 (campione d’inverno con una giornata di anticipo), Brescia 34, Cremonese 32, Lecce, Benevento e Monza 31, Cittadella 29, ecc. Ci sono, però, due partite da recuperare: Benevento – Monza e, appunto, Lecce – Vicenza. In basso la situazione è questa: Alessandria con 17 punti, Cosenza 16, Crotone 11, Pordenone 8 e Vicenza (ultimo) 7. Si chiude, così, il 2021 e avendo visto finora nelle partite giocate dal Lecce le buone prestazioni, spesso con un apprezzabile gioco, alcuni convincenti risultati e soprattutto la classifica non si può non pensare di puntare al massimo traguardo … vedremo come finirà.

La prima partita del Lecce nel 2022 avrebbe dovuto essere quella del recupero con il Vicenza fissato per il 13 gennaio 2022. Nella squadra veneta, però, sembra che ci siano ben sedici elementi positivi al Covid-19 e, con la stessa procedura usata dal Lecce il 20 dicembre (viene inviata alla Lega la disposizione della locale Asl) viene disposto il secondo rinvio che giunge 24 ore prima e non 2 come il 20 dicembre. Ẻ la seconda volta nella storia del Lecce che una sua partita viene rinviata due volte (l’unico precedente risale 1928).

Pertanto la prima partita del 2022 diventa quella in programma alla 19esima giornata (è l’ultima del girone di andata che la Lega ha fatto “slittare” dal 26 dicembre al 16 gennaio) in casa del Pordenone. Il Lecce inizia il nuovo anno nel migliore dei modi; vince per 0-1 grazie alla rete di Mario Gargiulo che diventa, così, il primo marcatore del 2022 . Segue poi la vittoria con la Cremonese (2-1) e con la vittoria nel recupero con Vicenza (2-1) i giallorossi raggiungono il primo posto in classifica, da soli.

Nel mese di gennaio si svolge, come ormai accade dal 1997 (fino al 1995 si era svolto nel mese di novembre), il cosiddetto “calcio-mercato invernale o di riparazione”. Il direttore Pantaleo Corvino, affiancato dal d.s. Stefano Trinchera decide di apportare poche ma mirate operazioni; sono cinque in uscita e cinque in entrata. Lasciano il Lecce l’islandese Bjiarnason, Felici, Meccariello, Paganini e Olivieri. Vengono ad indossare la maglia giallorossa lo spagnolo Asencio, Faragò, il portiere Plizzari, Ragusa e il croato Simic.

Da febbraio e fino all’ultima giornata la squadra dimostra una certa regolarità, si alternano prestazioni eccellenti con altre meno buone, ma alla fine il Lecce è primo, da solo, con 71 punti davanti alla Cremonese con 69 ed entrambe sono promosse direttamente in Serie A. Il Pisa e il Monza con 67 punti, il Brescia (66), l’Ascoli (65), il Benevento (63) e il Perugia (58) disputano i play-off che alla fine vengono vinti dal Monza il quale per la prima volta nella sua storia ottiene la promozione in Serie A. Arriva, così, per il Lecce, la decima promozione in Serie A. Al termine dell’ultima partita (Lecce – Pordenone 1-0 del 6 maggio 2022), al centro del campo, il Presidente della Lega Mauro Balata consegna a capitan Fabio Lucioni la “Coppa NEXUS” per il primo posto ottenuto nel campionato 2021\22 (è stata istituita per la prima volta in questa stagione), il centravanti Massimo Coda riceve il ”Trofeo MPV” quale migliore giocatore del campionato e riceve anche il “Premio Pablito” (anche questo istituito per la prima volta) per essere stato il migliore marcatore del campionato con 20 reti (anche nel campionato precedente era stato il capocannoniere con 22 gol). .

Per la nuova stagione in Serie A viene riconfermato mister Marco Baroni. In seno alla società, intanto, si registrano gli ingressi di nuovi soci. Sono un importante imprenditore di Nardò, Luciano Barbetta e il gruppo che fa capo al noto banchiere italo-svizzero Boris Francesco Jean Collardi (con parenti salentini, di Castrignano del Capo) che comprende il connazionale Pascal Picci, anche lui apprezzato banchiere e con origini salentine (di San Pietro Vernotico) e un grosso imprenditore indonesiano Alvin Sariaatmadja; sono tutti accesi tifosi del Lecce. Il Consiglio di Amministrazione è, quindi, molto rinnovato e nel quale entra a far parte anche il nuovo Amministratore Delegato, il dott. Sandro Menucci. Dopo pochi giorni esce di scena l’azionista Renato Picciotto il cui pacchetto azionario viene rilevato interamente dal presidente Saverio Sticchi Damiani che con il quasi 55% diventa, così, il maggior azionista della società.

Il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino insieme al d.s. Stefano Trinchera si mettono subito al lavoro per allestire la squadra che richiede senz’altro qualche buon “tassello” per affrontare un campionato così impegnativo come quello della Serie A. Invece, però, di qualche tassello i due responsabili del calciomercato (dura ben 62 giorni; dal 1° luglio al 1° settembre) effettuano una vera e propria “rivoluzione”. Lasciano il Lecce, tra gli altri e a vario titolo, i portieri Gabriel e Plizzari, i difensori Barreca, Calabresi e Lucioni, i centrocampisti Faragò, Gargiulo, Majer, Ragusa e Simic e gli attaccanti Asencio, Coda e Di Mariano. Arrivano, invece, i portieri Brancolini e Falcone, i difensori Baschirotto, Cetin, Pezzella, Pongracic e Umtiti (campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese; proviene dal Barcellona), i centrocampisti Askildsen, Bistrovic e Samek e gli attaccanti Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin e Voelkerling. La molto “rinnovata” squadra che inizia il campionato ha un’età media intorno ai 24 anni; mai il Lecce, nella sua storia, aveva avuto una squadra così “giovane”.

Intanto alla fine di luglio si chiude la campagna abbonamenti che fa registrare un numero semplicemente clamoroso; le tessere sottoscritte sono 19.948. È un record storico che straccia tutti i precedenti.

Si vede, quindi, una squadra “nuova” e completa in ogni reparto, insomma a mister Baroni il direttore Pantaleo Corvino e il d.s. Stefano Trinchera consegnano un organico numericamente più che adeguato e, soprattutto di alta qualità. Oltre alla prima squadra, uno sguardo particolare, in prospettiva futura, come ha sempre fatto, il direttore Corvino lo riserva anche al settore giovanile con l’arrivo di vari promettenti giovani provenienti da diversi stati europei. Per il ritiro precampionato la scelta della società cade, per il secondo anno di seguito, sulla città di Folgaria, in provincia di Trento (a 1.169 s.l.m.). La nuova stagione (è la 17esima in Serie A) inizia con una beffarda sconfitta in casa; l’Inter vince per 2-1 grazie a uno strano gol al 95’ segnato sullo sviluppo di un calcio d’angolo (forse non c’era) dal difensore Dumfries con la pancia … o con qualcos’altro. Seguono una serie di buone prestazioni non sempre premiate dal risultato un po’ per sfortuna, ma anche per discutibilissime decisioni arbitrali (due rigori non “visti” in Lecce – Monza 1-1) e del Var (clamorosa l’espulsione di capitan Hjulmand inventata e decisa dall’arbitro Prontera, ma soprattutto dal Var Luca Banti; è vera e propria incapacità o malafede?). Spicca, in questo inizio di campionato il pareggio in casa della capolista, il forte Napoli (1-1 con il gol di Colombo; per i partenopei, sul proprio campo, fino al momento della sosta, nelle otto partite è l’unico pareggio e poi sette vittorie). Alla settima giornata arriva la prima vittoria. Il Lecce s’impone in casa della Salernitana per 2-1, grazie alle reti di Assan Ceesay e Gabriel Strefezza. Seguono tre strane partite (prestazioni molto modeste) con Cremonese (1-1 in casa), Bologna (fuori ko per 2-0) e Juventus (0-1 in casa) nelle quali si ottiene un solo punto. Nelle ultime tre partite (13esima, 14esima e 15esima giornata), però, i giallorossi si “trasformano” giocando alla grande e pareggiano a Udine (1-1; in vantaggio con il gol di Lorenzo Colombo), battono l’Atalanta al Via del Mare per 2-1 (doppio vantaggio con i gol di Federico Baschirotto e Federico Di Francesco; sono i primi in maglia giallorossa; è la seconda vittoria della stagione, ma è la prima in casa) e vincono e convincono in casa della Sampdoria dove s’impongono per 2-1 grazie al gol di Colombo e alla prima reti del funambolo zambiano Lameck Banda. L’attaccante Banda è il primo giocatore dello Zambia che gioca nel campionato italiano di Serie A. È, quindi, di Lameck Banda l’ultimo gol del Lecce nell’anno 2022 (il primo, come abbiamo, visto lo aveva segnato Mario Gargiulo). Siamo al 12 novembre e il campionato di Serie A deve osservare una lunga sosta (oltre cinquanta giorni) in occasione dello strano Campionato del Mondo che per la prima volta si svolge in autunno-inverno e in un paese del Medio Oriente, in Qatar.

La classifica che ci consegna la Serie A alla fine dell’anno 2022 è questa: al primo posto il Napoli con 41 punti (13 vittorie e due pareggi dei quali uno solo in casa, quello con il Lecce), Milan 33, Juventus 31, Lazio e Inter 30, ecc. Verso il fondo si vede al 14esimo posto il Monza e Sassuolo con 16 punti, Lecce 15 (media di uno a partita), Spezia 13 e le ultime tre sono Cremonese con 7 punti, Sampdoria 6 e Verona 5. La posizione in classifica del Lecce, a otto punti dal terzultimo posto e soprattutto le ultime prestazioni fanno ben sperare in una più che possibile salvezza.

Infine, un po’ di numeri e qualche curiosità che sono emerse in questo 2022 con riferimento al solo campionato.

Le partite sono state 36 (21 in B e 15 in A, tutte con mister Baroni) con 14 vittorie (11 in B e 3 in A), 13 pareggi (7 e 6) e 9 sconfitte (3 e 6). Le reti fatte sono state 44 (30 in B e 14 in A) e quelle subite 33 (16 e 17). I punti conquistati sono stati, quindi, 55. Pertanto, la media punti-partita è stata di 1,53. Se vogliamo fare un raffronto con i precedenti anni giocati nella prima parte in Serie B e nella seconda in A, il 2022 (tutto con mister Marco Baroni) è al TERZO POSTO dietro solo al 1988 (tutto con mister Carlo Mazzone) con 1,56 e al 1999 (in B con mister Nedo Sonetti e in A con mister Alberto Cavasin) con 1,54.

Sono stati utilizzati in totale 40 giocatori. Al primo posto, per presenze, troviamo Morten Blom Due Hjulmand con 34, Gabriel Strefezza con 32, Valentin Gendrey con 30, Alex Blin con 29, Antonino Gallo con 28, Arturo Calabresi e Massimo Coda con 21, Marcin Listkowski e Fabio Lucioni con 20, ecc.

Tra i marcatori al primo posto c’è chiaramente Massimo Coda con 12 reti, Gabriel Strefezza con 9, Assan Ceesay e Lorenzo Colombo con 3, ecc.

I portieri sono stati quattro. Gabriel (16 presenze e 11 reti subite), Wladimiro Falcone (15 presenze e 17 reti subite), Marco Bleve (3 presenze e 2 reti subite) e Alessandro Plizzari (3 presenze e 3 reti subite).

Nel 2022 sono stati concessi a favore del Lecce 8 rigori (5 realizzati; due parati e uno respinto dal palo). I rigori contro sono stati 6 (5 realizzati e uno parato, da Alessandro Plizzari in Lecce – Brescia 1-1 del 12 marzo).

Nel 2022 ci sono state 2 autoreti; una a favore del Lecce (Okoli al 91’ in Lecce – Cremonese 2-1 del 23 gennaio) e una contro (Joan Gonzalez al 55’ in Salernitana – Lecce 1-2 del 16 settembre).

La partita, in casa, con il maggior numero di spettatori nel 2022 è stata quella del 6 maggio (Lecce – Pordenone 1-0) con 26.904. Con il minor numero, invece, è stata quella del 23 gennaio (Lecce – Cremonese 2-1) con 3.080; entrambe in Serie B.

Vittorio Renna

Articolo tratto dal Corriere Salentino Magazine n.2 anno 5