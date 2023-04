Il convegno sul futuro dell’Europa e il ruolo dell’Università e della cultura. Fitto: “In Italia crisi di sistema che a febbraio sarà affrontata a livello europeo”

Si è tenuto ieri, presso il rettorato dell’Università del Salento, l’incontro organizzato dalla professoressa Susanna Cafaro del Dipartimento di Scienze Giuridiche di UniSalento. L’evento, tenutosi a Lecce su proposta della Maison Jean Monnet, Parlamento europeo, ha visto il confronto tra politica, accademia, istituzioni e società civile. Sono intervenuti, tra gli altri il dottor Raffaele Fitto (ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), il professor Fabio Pollice (Magnifico Rettore dell’Università del Salento), il professor Luigi Melica (direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche), il dottor Carlo Salvemini (sindaco della Città di Lecce), la dottoressa Loredana Capone (Presidente del Consiglio Regionale) e, ovviamente, la professoressa Susanna Cafaro (titolare della cattedra Jean Monnet in Diritto dell’Unione europea dedicata alla democrazia sovranazionale). L’evento ha visto anche la presentazione del libro Ventotene 80 (la cui pubblicazione è stata condotta dalla Maison Monnet-Parlamento Europeo in collaborazione con l’European Observatory on Memories di Barcellona e l’Istituto Altiero Spinelli per celebrare gli 80 anni del Manifesto di Ventotene), con la dottoressa Righetti del Parlamento europeo e il dott. Fiorillo dottorando presso la Normale di Pisa, due degli autori dell’opera.

