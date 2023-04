Tutto pronto per la 19° Edizione del “Cross del Salento”

Via alla 19esima edizione del Cross del Salento. La corsa campestre di caratura nazionale si svolgerà domenica 8 gennaio a a Torre San Giovanni (marina di Ugento). La competizione vedrà centinaia di atleti gareggiare sul percorso misto tra manto erboso e terra argillosa presso la struttura del ristorante “Morfeo”. La manifestazione organizzata dall’Atletica Capo di Leuca della presidente Eleonora d’Amore è indetta dalla Fidal e sarà valevole come nuova prova del Cross in Puglia. La gara sarà riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master, in occasione dell’evento sportivo patrocinato dal Comune di Ugento. Domenica alle 8 è fissato il raduno della giuria e dei partecipanti. Alle 9 via alla prima di ben 11 partenze scaglionate per categorie. Gli Assoluti si impegneranno sui tracciati compresi tra i 4,080 e gli 8,080 chilometri, mentre Allievi, Allieve e Juniores F si cimenteranno sulle tratte comprese tra i 4,080 e gli 5,080 chilometri. I percorsi più brevi saranno riservati alle categorie Esordienti (400,500 e 600 metri), Ragazzi e Ragazze si sfideranno sugli 1450 metri, mentre Cadetti e Cadette si impegneranno rispettivamente sui tracciati dei 3,080 e 2,080 chilometri. Al termine della gara i partecipanti potranno beneficiare di un punto ristoro per rigenerarsi dalle fatiche della corsa. Alle 10.50 sono previste le premiazioni delle prime tre gare, mentre alle 12.15 è fissata la cerimonia finale di premiazione. Nell’edizione dell’anno scorso trionfarono sul per corsi degli 8 chilometri Lorenzo Cagnati della Recastello Radici Group e Ilenia Maria Colucci della Alteratletica Locorotondo.

