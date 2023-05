Ministro Bernini: Una task force per la facoltà di medicina a Lecce. Forza Italia, un partito in crescita nel Salento

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, in visita a Lecce per l’inaugurazione dell’Anno Accademico di Unisalento, nel pomeriggio ha incontrato anche i dirigenti di Forza Italia. Ai nostri microfoni ha parlato della Facoltà di Medicina a Lecce e della crescita del partito azzurro. Abbiamo ascoltato anche l’onorevole Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia con il quale abbiamo parlato anche dell’emergenza sanità, riferito al sottodimensionamento degli organici, in Puglia

