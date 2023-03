MAGLIE – In occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime della Mafia, la Fai Cisl di Lecce in collaborazione con la Cisl di Lecce e il Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo Da Vinci’ di Maglie organizza l’evento ‘Passi di Legalità – Alle radici di una testimonianza tra esempi di vita e scelte quotidiane‘, che si svolgerà martedì 21 marzo 2023, presso il Cinema Multisala Moderno di Maglie con inizio alle ore 9.30. L’evento avrà come destinatari principali gli studenti di cinque scuole superiori del Salento.

Ai saluti istituzionali di Ernesto Toma, Sindaco di Maglie, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Vincenzo Melilli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, faranno seguito le introduzioni alla Tavola Rotonda di Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce, Annarita Corrado, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo Da Vinci’ di Maglie e Gianluigi Visconti, Segretario Generale della Fai di Lecce, la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Cisl.

Link Sponsorizzato

Al dibattito prenderanno parte Onofrio Rota, Segretario Generale Nazionale della Fai Cisl, il Colonnello Stefano Ciotti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, il Colonnello Donato D’Amato, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, Andrea Valentino, Questore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, Procuratore della Repubblica di Lecce, Luca Rotondi, Prefetto di Lecce. La tavola rotonda sarà coordinata da Rosario Tornesello, direttore de ‘Il Nuovo Quotidiano di Puglia’.

Gli studenti delle scuole coinvolte ricorderanno tutti i nomi delle vittime pugliesi della mafia, uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita al bene più prezioso che abbiamo, quello di una libertà che deve nutrirsi sempre della dignità.

Link Sponsorizzato

Parteciperà all’evento l’attore Fabrizio Saccomanno che da anni fa soffiare il vento dell’impegno sociale sulle ali del talento artistico e che regalerà ai convenuti una performance teatrale.

Nel corso della manifestazione, i giovani salentini presenti consegneranno un riconoscimento al già Procuratore di Lecce Cataldo Motta per la testimonianza di legalità consegnata al territorio salentino nel corso della sua lunga attività.

‘La legalità è il portato di scelte quotidiane individuali e si avvale di esempi, che a mo’ di pietre miliari, orientano il percorso di vita – afferma Gianluigi Visconti, Segretario Generale della Fai Cisl di Lecce -. Questo, come ci ricorda sempre il Segretario Generale Nazionale Onofrio Rota, è ciò a cui si ispira nella sua azione il nostro sindacato, a cominciare dalle questioni che attengono il terreno sensibile del comparto agricolo. Ed è proprio nella terra del vivere quotidiano che vorremmo che l’albero della legalità mettesse radici profonde, tronco robusto, rami svettanti, frutti saporiti e fiori profumati’.

L’evento, che ha il patrocinio dell’associazione ‘Libera‘ di Don Lugi Ciotti’, sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale YouTube di Cisl Lecce.