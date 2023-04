Città in Danza, Rassegna Nazionale di Danza per Uisp a Lecce. Un successo unico al Palazzetto dello Sport di Piazza Palio

Oltre quaranta le scuole danza presenti, provenienti da tutto il Salento, una organizzazione unica per Città in Danza a Lecce, presso il palazzetto dello sport di Piazza Palio. Nel video le immagini dell’imponente manifestazione e le interviste ad Antonio Adamo, Presidente Regionale di Uisp che ha coordinato i lavori non solo a Lecce ma anche nelle altre tappe in Puglia, Antonio Faraco, Presidente del Comitato di Lecce di Uisp e le maestre di danza Laura Saracino ed Annalisa Caputo del gruppo danza di Uisp-Lecce

