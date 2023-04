Ferve l’attesa per Città in Danza Uisp a Lecce

Lecce – Concorso Nazionale Città in Danza, 15 Aprile a Lecce. Sabato 15 Aprile, a partire dalle ore 14.00, presso il palazzetto dello Sport a Lecce, in Piazza Palio, si terrà la Fase uno Città in Danza Calendario Stagione Sportiva 2022/2023, CONCORSO NAZIONALE CITTA’ IN DANZA. Una manifestazione che prevede la partecipazione di diverse scuole di danza provenienti da tutta la Puglia per il circuito Uisp. Alla manifestazione sarà presente anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’assessore allo Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio, il Presidente regionale di Uisp Antonio Adamo ed il Presidente del Comitato Uisp di Lecce Antonio Faraco (in foto).

