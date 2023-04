Giulia Puglia: “Su Castellino attenzione positiva, l’Amministrazione Mellone al lavoro da anni”

NARDO’ (Lecce) – “L’attenzione istituzionale dei consiglieri regionali rispetto alla complicata situazione delle discariche sul territorio è positiva ed era attesa da tempo dai comuni salentini”. L’assessora all’Ambiente Giulia Puglia commenta quanto emerso dalla riunione della Commissione Ambiente della Regione Puglia che ieri ha affrontato la complessa vicenda della ex discarica di Castellino. “L’articolato intervento del consigliere Donato Metallo – continua – conferma quanto l’amministrazione guidata da Pippi Mellone ha fatto e ha comunicato fin da quando si è insediata. Fa piacere a tal proposito ricordare come abbia affrontato, con serietà e impegno, la scabrosa questione di questa discarica a pochi passi dalle case degli abitanti di Nardò e Galatone, recuperando dieci anni di distrazioni e ritardi. La procedura, infatti, era bloccata al 2007”.

Attualmente la ex discarica di Castellino è monitorata e i controlli degli organi deputati, con in testa l’Arpa Puglia, rassicurano sulle condizioni ambientali del sito, dell’aria e delle acque. Con questo impegno, grazie all’azione avviata con il sostegno del presidente della Regione Michele Emiliano e della Regione Puglia, è ripartita l’azione che porterà alla definitiva chiusura e messa in sicurezza della discarica. Con un lavoro costante il Comune di Nardò ha ottenuto l’avvio e la conclusione della “fase di caratterizzazione”, propedeutica ad ogni azione successiva. Tra poco si dovrebbe concludere la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il 22 dicembre scorso, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco Pippi Mellone, del direttore generale di Ager Puglia Gianfranco Grandaliano, della dirigente della Regione Puglia Antonietta Riccio e del dirigente di Arpa Puglia Oronzo Simone, oltre ai rappresentanti del soggetto gestore, è stata ribadita dal primo cittadino di Nardò l’inaccettabile ritardo derivante da scelte esterne all’amministrazione comunale. Lo stesso sindaco Mellone ha chiesto un impegno straordinario ai competenti uffici regionali, al fine di dirimere una questione annosa, e ha sollecitato la chiusura della procedura di v.i.a., che si protrae da anni, facendo presente che il tempo trascorso tra il termine dei conferimenti (2007) e la chiusura del presente procedimento è oltremodo lungo.

“Sono certa – spiega ancora Giulia Puglia – che le questioni che riguardano l’ambiente e la salute pubblica dovrebbero superare sempre i posizionamenti politici ed essere affrontate con un linguaggio comune. L’amministrazione Mellone ha preso come primo impegno quello della risoluzione della annosa questione della discarica di Castellino. L’approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza e post gestione della discarica sarà un punto di svolta per l’intera città di Nardò e per tutto il Salento”.

Link Sponsorizzato