A Martignano l’edizione 2023 dello “SciCafè”

MARTIGNANO (Lecce) – Una interessante affermazione attribuita a Rita Levi Moltancini recita: “Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte”. Quando si parla di SciCafè si parla, dunque, anche dei valori della condivisione, dello scambio franco di idee e dell’amore per la conoscenza e la scienza. Abbiamo rivolto alcune domande al prof. Paolo Martena sull’iniziativa di oggi 12 maggio, alle ore 17,30 a Parco “Palmieri”.

Professore Martena ci può spiegare cos’è lo SciCafè?

«Lo scicafe’ è un progetto elaborato dal Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo di Calimera Caprarica e Martignano. Si tratta di un aperitivo scientifico, organizzato interamente dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e aperto a tutta la comunità locale; una sorta di festa popolare in onore della scienza che ha come scopi principali l’orientamento degli alunni e l’esercizio delle loro competenze di vita».

Chi sono gli ospiti di questa edizione?

«L’edizione 2023 vedrà la partecipazione della , Professoressa Ordinaria di Farmacologia presso l’Università degli studi di Milano e della . , Ordinaria di Farmacologia presso la Sapienza Università di Roma.

Al percorso scientifico dello Scicafè si affianca quello artistico con la presentazione di , ’ .»

Qual è la connessione tra questo importante evento scientifico e il mondo della scuola?

«Il nostro Comprensivo è fiero di aver elaborato questo progetto, con il quale ha espresso la sua autonomia di ricerca didattica. I ragazzi si occupano di tutto: budget, ricerca delle collaborazioni e dei fondi, comunicazione e dell’intera organizzazione. Ciò rende il nostro progetto particolarmente efficace perché i ragazzi, rispondendo alla sfida lanciata loro dal team dei docenti esercitano numerose competenze, in diversi ambiti e le mettono a disposizione delle comunità locali. Numerosi sono i partner esterni con cui gli alunni stessi si interfacciano: il comune di Martignano, la cooperativa culturale Open, la pro loco di Martignano, alcuni sponsor. Le edizioni precedenti hanno avuto ospiti altrettanto illustri, come il Nobel Prof Giorgio Parisi e l’economista Prof Carlo Cottarelli. Le principali novità di questa edizione sono, oltre alla connotazione artistica, grazie alla collaborazione con l’artista David Cesaria, il prestigiosissimo patrocinio della SIF (Società Italiana di Farmacologia) e la creazione dell’orchestra popolare dedicata a Giorgio Parisi che affiancherà l’orchestra della sezione musicale.

Nel 2018, infatti Giorgio Parisi ha accettato l’invito degli alunni, ma ha chiesto in cambio un mini corso di pizzica. In quell’occasione è stata creata un’orchestra di musicisti locali e insegnanti. Gli alunni delle terze di quest’anno hanno voluto riproporre questa esperienza, creando un gruppo nutrito di musicisti professionisti, cultori di musica popolare, docenti, danzatori e studenti e l’anno denominata” ” (in griko Gli amici dello scienziato Giorgio). Il professore Giorgio Parisi è stato informato dai ragazzi riguardo a questa iniziativa, con una mail, e ha manifestato grande interesse e ha accolto con entusiasmo la dedica».

