L’ospedale di Gallipoli protagonista della Nefrologia nazionale con il Corso Base di Ecografia Nefrologica della Società Italiana di Nefrologia-SIUMB

GALLIPOLI – Si svolgerà dal 18 al 20 maggio, presso il Presidio Ospedaliero Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, il Corso Base di Ecografia Nefrologica della Società Italiana di Nefrologia-SIUMB. L’evento, organizzato per la prima volta presso l’Ospedale gallipolino, vedrà la partecipazione di 25 giovani medici nefrologi o in specializzazione provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli-Venezia-Giulia, sotto la supervisione di docenti di riconosciuta validità nazionale ed internazionale, coordinati dal Direttore della UOSVD di Nefrologia e Dialisi di Gallipoli, dott. Alessandro D’Amelio, Responsabile Scientifico dell’evento.

Il programma prevederà una parte teorica con relazioni su argomenti specifici, dalle cisti renali e tumori alla calcolosi, dallo studio reni trapiantati alla insufficienza renale e una parte pomeridiana di esercitazioni pratiche su pazienti selezionati con varie patologie nefrologiche.

Il Corso si propone di avvicinare alla metodica strumentale ecografica giovani medici nefrologi attraverso una tre giorni di “full immersion”teorico-pratica.

Obiettivo dell’evento è cercare di far capire l’importanza dell’ecografia nella gestione clinica del paziente nefrologico, laddove lo specialista nefrologo venga chiamato in causa e come la metodica possa essere un validissimo ed irrinunciabile supporto clinico con positive ricadute sul paziente per la qualità della prestazione erogata.

«Ancora una volta l’Ospedale di Gallipoli al centro della Nefrologia Nazionale – commenta il Direttore Alessandro D’Amelio – Siamo particolarmente contenti di essere riusciti a portare anche questo prestigioso Evento a Gallipoli, sede sempre più frequente di incontri nefrologici con grande visibilità del nostro Ospedale e anche un’occasione per far conoscere questa bellissima parte d’Italia ai partecipanti ai lavori congressuali».

