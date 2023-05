Peste suina fino al salernitano, anche in Puglia si tiene alta la guardia: allertati i dipartimenti di prevenzione. Anche i cittadini sono chiamati a collaborare

PUGLIA – Dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri forestali delle carcasse di cinque cinghiali che avevano contratto la peste suina africana, come stabilito dalle analisi, scatta l’allarme in tutta Italia. In ottemperanza all’ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2 del 2023, e vista la nota della Regione Puglia n. 3281 del 28.4.23, i Servizi veterinari del Dipartimento di Prevenzione raccomandano ai cittadini di segnalare alle Forze dell’Ordine e ai Comandi di Polizia municipale il ritrovamento o l’avvistamento di suini selvatici/cinghiali morti o moribondi sul territorio provinciale. Questa malattia virale è capace di sterminare tantissimi animali: i cinghiali selvatici la veicolano determinando la morte di interi allevamenti e i derivanti problemi socio-economici.

La Regione Puglia chiede di segnalare la presenza di suini vivi liberi sul territorio anche ai semplici cittadini. Occorre precisare che la peste suina africana non è una zoonosi che può trasmettersi dagli animali all’uomo, ma i problemi socio-economici che possono derivare dalla circolazione di questa malattia sono stati ingenti in passato. Il ritrovamento delle carcasse dei cinque cinghiali in avanzato stato di decomposizione, nella foresta Cerreta Cognole, in provincia di Salerno, è avvenuto il 20 maggio. I resti sono stati subito trasferiti presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Napoli) che, con indagini biomolecolari eseguite già domenica 21 maggio, hanno dato esito positivo per la presenza del virus della peste suina africana: una scoperta che ha messo in allarme. tutti i dipartimenti di prevenzione del Mezzogiorno. Ora le istituzioni chiedono ai cittadini di segnalare e di aiutare le autorità competenti a contenere l’avanzamento del virus.