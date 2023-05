Venerdì 5 maggio Daria Falco e Bruno Galeone a Nasca di Lecce

LECCE – Prosegue il programma di Unica – un nuovo contatto, prima stagione di teatro, musica, danza, mostre del teatro Nasca a Lecce. Venerdì 5 maggio (ore 20:45 – ingresso con contributo associativo) protagonista della serata la world music di Daria Falco (voce e tamburi a cornice) e Bruno Galeone (fisarmonica e pianoforte). I due musicisti pugliesi presenteranno i brani del cd “d’Accordo”, prodotto e distribuito dall’etichetta toscana RadiciMusic Records. Un viaggio cantato e musicato che spazia dal Messico e arriva a Cuba, toccando la Francia, proseguendo per la Romania e la Serbia, rientrando nel Sud Italia, per ripartire ancora e sempre in musica verso il meraviglioso viaggio della vita. Un accordo di note e sonorità che dal Mediterraneo, ricco di colori e verità, disinibito e gitano, viaggiano oltreoceano con la strega che vorticosamente scandisce il tempo della realtà di un Messico che non ha paura; poi l’Africa, risvegliata, torna come un sogno che si realizza nei bellissimi ricordi dell’Anima. E poi si torna nelle terre di centro e sud Italia, vissute intimamente, smembrate, sviscerate tra gli odori e i sapori di ogni dove. Info e prenotazioni 08321563524 – 3474741759 – nasca@ippolitochiarello.it.

