Le previsioni meteo di oggi 8 agosto 2023

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Da segnalare solo qualche isolato e breve acquazzone sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a spazi di sereno.

AL CENTRO

Condizioni di tempo stabile al Centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata con tempo stabile sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in lieve aumento al Nord e in calo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve rialzo.

www.centrometeoitaliano.it