Gallipoli Galattica, una giornata dedicata ad eventi, mostre, visite guidate tra luoghi di culto e di cultura

GALLIPOLI (Lecce) – Continuano gli appuntamenti di Galattica – Rete Giovani Puglia: sabato 9 marzo i contenitori culturali e i luoghi di culto della città ospiteranno una serie di attività per una giornata ricca di eventi, mostre, visite guidate tra luoghi di culto e cultura.

Si parte alle ore 17 con le aperture straordinarie dei luoghi di culto con visite guidate a tema a cura dei giovani delle confraternite cittadine e delle associazioni coinvolte nei laboratori di conoscenza del territorio. Fino alle ore 22 sarà possibile visitare gratuitamente i seguenti luoghi di culto: Basilica Cattedrale di Sant’Agata, Chiesa di San Francesco d’Assisi, Chiesa di San Luigi Gonzaga, Chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano, oratorio confraternale di Maria Ss.ma del Monte Carmelo e della Misericordia

oratorio confraternale di San Giuseppe e della buona morte, oratorio confraternale di Santa Maria della Purità, oratorio confraternale dell’Immacolata, oratorio confraternale di Santa Maria degli Angeli, oratorio confraternale del SS.mo Crocifisso e l’oratorio confraternale della SS.ma Trinità e delle Anime del Purgatorio.

Parallelamente, anche i luoghi di cultura saranno aperti e accessibili gratuitamente al pubblico ovvero la Sala Collezione Coppola, il Museo del mare, il Museo Civico E. Barba, il Centro Marea con percorsi guidati dalla comunità giovanile dalle ore 17 alle ore 23.

Alle ore 17, nei locali del Chiostro San Domenico, ci sarà la mostra delle opere d’arte del

contest artistico “Sapiens3.0 | AltreDimensioni” cui seguirà alle ore 19.30 la premiazione del contest in cui giovani di tutto il territorio hanno presentato i propri lavori. I vincitori avranno accesso ad un percorso di incubazione personalizzato per creare la propria START UP artistica. Ancora, alle ore 18 la Biblioteca comunale ospiterà il talk “Dall’incunabolo all’e-book: quattro passi nella storia del libro”, con annessa mostra di antichi manoscritti conservati dalla biblioteca a cura dell’associazione culturale Amart.

“Con Galattica i giovani sono accompagnati verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica – commenta il sindaco Stefano Minerva – I giovani diventano protagonisti in un contesto in cui la comunità giovanile è già attiva in diversi ambiti e settori. Ci auguriamo che il progetto possa essere davvero il trampolino di lancio per coloro che fanno del “fare” la loro missione”.

“Una giornata che attendiamo con entusiasmo perché rappresenta un’occasione di crescita e di partecipazione attiva per i tanti giovani coinvolti che saranno protagonisti in un percorso di promozione del nostro territorio e delle nostre tradizioni” aggiunge l’assessora Tonia Fattizzo, delegata alle Politiche giovanili.

Il progetto Galattica si snoda a livello regionale in vari comuni pugliesi che si sono candidati a diventare “Nodi della rete Galattica” e hanno ottenuto il finanziamento. Il progetto gallipolino prevede una serie di interventi denominato “Piano regionale degli interventi” a cura della Regione Puglia e una serie di interventi denominato “Piano locale degli interventi” a cura delle associazioni a cui è stato affidato il servizio: GEA, EMYS e AMART. Il piano locale degli interventi, rivolto alla comunità giovanile, che il Nodo di Gallipoli porta avanti sono una serie di laboratori tematici, percorsi di incubazione per start up giovanili, di associazioni o rivolti all’autoimprenditorialità giovanile in tutte le sue forme o anche di orientamento al lavoro e alle future professioni. Non solo, uno sportello di counseling psicologico che accompagna i ragazzi in questi percorsi e uno sportello informativo.

Il progetto fino ad agosto valorizzerà i più giovani partendo da uno dei luoghi cardine del centro storico, l’infopoint turistico, e abbracciando i contenitori culturali presenti nel territorio cittadino tra cui la Biblioteca Comunale. Galattica – Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.