Tutto pronto per la ZES Unica anche a Galatina: riduzione per 7 anni dell’IMU con un’aliquota ridotta del 7,60 per mille

GALATINA – Lo scorso anno Galatina si è fatta trovare preparata per l’avvio delle zone ZES ed i primi progetti sono già stati avviati. Con le novità introdotte dal Decreto Sud e l’attivazione della Zona ZES Unica per il Sud Italia, Galatina si trova in una posizione di privilegio, sia perché oggi è compreso l’intero territorio sia perché ha già provveduto, prima nel Salento, a compiere tutti i passi burocratici per accogliere le aziende e rendere più snello l’iter autorizzativo per chi vuole investire nella nostra zona industriale.

In particolare dal 01 marzo è operativo lo sportello digitale S.U.D. (Sportello Unico Digitale) per le attività produttive attraverso il quale, con un solo procedimento e grazie alle nuove norme, sarà possibile ricevere una sola unica autorizzazione per avviare un investimento, piccolo o grande che sia.

“Il Comune di Galatina oltre ad aver già predisposto la macchina amministrativa ed i regolamenti per questa nuova modalità autorizzativa, ha approvato la riduzione per 7 anni dell’IMU con un’aliquota ridotta del 7,60 per mille, cancellata quindi la quota di competenza locale, per gli immobili strumentali agli investimenti accatastati in categoria D, realizzati, anche in ampliamento a quelli esistenti, o acquisiti a titolo oneroso da nuove imprese o imprese già esistenti, che avviano un programma di

attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale per un periodo di almeno 7 anni dopo la fine del piano di investimento – spiega Andrea Gatto, consigliere con delega ASI – Crediamo fortemente nel valore generativo dell’impresa, nell’importanza che le attività produttive possano svolgere il proprio ruolo sociale e imprenditoriale creando condizione di benessere e permettendo a tanti giovani e non di programmare il proprio futuro, serenamente, nella propria terra. Infine pare doveroso ringraziare l’ing. Manlio Guadagnuolo, ex Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, per la grande disponibilità, abnegazione e preparazione dimostrata nel corso della proficua collaborazione”.

Link Sponsorizzato