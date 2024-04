Le previsioni meteo di domani 16 aprile 2024

Puglia – Tempo stabile al mattino su tutti i settori ma con molte nuvole in transito. Piogge sparse in arrivo dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali della regione, più asciutto altrove. In serata e nottata precipitazioni sparse sul Salento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, quota neve in brusco calo sulle Alpi Giulie fin verso i 700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Romagna e Triveneto. Sereno sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessun cambiamento previsto. In serata ancora velature in transito ovunque, cieli irregolarmente coperti tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse sulla Sicilia centro-occidentale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia attesa anche tra Campania, Basilicata e Puglia, tempo invariato altrove. In serata atteso maltempo diffuso al meridione, salvo ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

