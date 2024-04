Le previsioni meteo di domani 17 aprile 2024

Puglia – Tempo instabile su gran parte della regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Graduale miglioramento ovunque tra la sera e la notte.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità in transito, locali fenomeni su Liguria e Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi specie sul Triveneto, neve oltre i 900-1200 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino al Centro con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 1300-1500 metri. Più asciutto in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

