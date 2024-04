Università della terza età, oggi la presentazione del progetto ideato dalla Pro Loco di Gallipoli e patrocinato dal Comune

GALLIPOLI (Lecce) – È stata presentata questa mattina l’Università della terza età, l’ambizioso progetto della Pro Loco di Gallipoli, patrocinato dal Comune di Gallipoli che vede la realizzazione di corsi gratuiti destinati alla comunità cittadina. L’iniziativa rientra in “Puglia Capitale Sociale 3.0 Linea A” – Progetto finanziato con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore. Ad inaugurare i lavori il sindaco Stefano Minerva che, salutando tutti i presenti, ha sottolineato l’importanza che questa iniziativa rappresenta per la città di Gallipoli.

L’obiettivo che si pone il progetto è quello di organizzare delle attività per avviare un approccio sociale alla condizione dell’anziano, nonché sperimentare soluzioni fattibili, sostenibili ma soprattutto accessibili, in grado di rispondere in maniera adeguata alle relative esigenze.

Tra gli obiettivi di progetto anche quello di promuovere le attività coinvolgendo enti, istituzioni e le associazioni del territorio al fine di valorizzare l’anziano come risorsa sociale. Nello specifico, le azioni di progetto prevedono l’organizzazione di una serie di corsi su varie materie utili a mantenere in salute corpo e mente tra cui arte, musica, ballo, ginnastica dolce, sport per anziani, culinaria, giardinaggio, la raccolta di erbe spontanee, divulgazione scientifica e finanziaria, bocce, cartapesta, ricamo, sartoria. Non mancheranno attività di aggregazione e svago sul territorio tra cui passeggiate, escursioni in barca e aeree e trekking nel Parco Regionale di Punta Pizzo e Isola di Sant’Andrea. Sono tanti i professionisti coinvolti, coordinati dalla dott.ssa Elisa Palma, tra cui il dott. Salvatore Cosentino (Costituzione e arte), il dott. Giacinto Pettinati e Luigi Benvenga (corso di primo soccorso), la dott.ssa Antonia De Giorgi (storia e ambiente), dott.ssa Bruna Scarcia (conoscenza di sé), Lorenzo Ferraro (musica e coro), Roberto Perrone (cartapesta), Francesca Miggiano (sartoria e ricamo), Claudia Pantaleo (yoga e meditazione), Eleonora Benvenga e Flaminia Del Prato (ginnastica dolce e ballo), Francesco Rizzo (show cooking), Fernando Calzolaro (bocce e attività ludiche), il dott. Virgilio Provenzano (educazione finanziaria).

Il sindaco: ”Insieme si possono raggiungere obiettivi migliori rispetto a quelli che potremmo raggiungere soli. La nostra idea di comunità e di cittadinanza attiva che abbiamo provato a costruire in questi anni mira ad una crescita collettiva e ad un miglioramento. A tal proposito è importante qualsiasi tipo di contributo da parte delle associazioni e delle realtà cittadine. Per questo motivo, ringrazio la Pro Loco di Gallipoli per ciò che fa per la nostra città, senza il suo contributo non potremmo dare infatti la stessa immagine della città. Oggi siamo qui per promuovere e presentare questo nuovo progetto che ha come obiettivo quello di costruire l’idea di collettività che abbiamo tutti. Questo progetto significa raccogliere le idee di tutti e le esperienze di ognuno e unirle tra loro. Il senso di questo passo importante ha inoltre dentro tutti i semi che noi annaffiamo per raggiungere il risultato: il miglioramento della nostra città. Una città che funziona non si vede solo dai miglioramenti tangibili, ma anche dalla felicità dei cittadini. Felicità intesa non solo come possibilità ma anche e soprattutto come concetto morale. Ed il modo migliore per farlo è tutti insieme, quindi benvenuti a noi.”

Aggiunge l’assessora ai Servizi Sociali Tonia: “Quando parliamo di Università della terza età o meglio <<università per tutte le età>> parliamo della voglia persistente di continuare a sapere e di toccare con mano altre passioni. Importante è l’aspetto sociale che vi è dietro, la possibilità che vi è di stare insieme, uniti e raggiungere insieme un obiettivo, oltre a quello di condividere reciprocamente la nuova quotidianità.”

Aggiunge Lucia Fiammata, presidente della Pro Loco di Gallipoli: “Abbiamo scelto di proseguire un percorso iniziato tanti anni fa e interrotto a causa della pandemia. L’Open University, l’università aperta a tutti, torna oggi in questa nuova forma e si avvale di contributi esterni. Le attività portate avanti dalla Pro Loco di Gallipoli hanno come obiettivo quello di favorire l’invecchiamento attivo e il benessere psico-fisico e la prevenzione e il contrasto alla solitudine”.