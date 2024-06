Ballottaggio il 23 e 24 giugno a Lecce. Salvemini si congratula per il risultato di Poli Bortone e lancia il guanto di sfida: “Zero a zero: si riparte”

LECCE – Adriana Poli Bortone e Carlo Salvemini hanno tenuto due conferenze stampa in serata per spiegare quello che è accaduto nelle elezioni comunali leccesi. Oggi è chiaro che si andrà al ballottaggio per decidere chi sarà il sindaco di Lecce tra i due che hanno avuto più preferenze. Il centrodestra probabilmente chiederà il riconteggio al TAR al momento opportuno. Carlo Salvemini ha totalizzato circa 25mila voti e spiega il fatto di aver preso 4000 voti in meno come una questione di “ricollocazioni” (probabilmente facendo riferimento a Puglia Popolare), però poi ricorda di essere ancora in gioco con un ballottaggio. In realtà alcune “ricollocazioni” sono state ben coperte dall’alleanza in chiave regionale con M5S. “È stato ufficializzato il ballottaggio del 23 e 24 giugno così come avevamo dichiarato noi lunedì” – spiega il sindaco uscente”.

Adesso ci sono tutti i risultati delle 102 sezioni: Adriana Poli Bortone ha totalizzato 26.053 voti (49,95%), contro i 24.373 di Carlo Salvemini (46,73%). In un Comune con meno di 15mila abitanti avrebbe vinto la prima, ma a Lecce si andrà al secondo turno per una manciata di voti e si riparte da zero, senza le liste che fanno da traino. Adriana Poli Bortone oggi ha parlato di elezioni molto strane con troppe anomalie e troppe schede annullate. Salvemini ha replicato che le difficoltà nate da alcune incongruenze che sono state verificate dagli organi competenti e chiede di non fare illazioni: “Credo che si siano svolte regolari operazioni di voto. Dunque, zero a zero, palla al centro: comincia una nuova campagna elettorale. Invito tutti i miei sostenitori e sostenitrici a vivere con serenità, determinazione e puntiglio questo passaggio. Porgo i miei complimenti all’avversaria. Siamo tutt’e due legittimati a correre: la legge legittima chi prende più voti a confrontarsi nel ballottaggio. Io credo di essere un rappresentante legittimo democraticamente eletto”.

Salvemini invita Adriana Poli Bortone a portare avanti una campagna elettorale corretta, senza invettive come quelle che si sono sentite, come “leninista”, “bugiardo patentato” e altro”. La mia onestà intellettuale e il mio operato non è in discussione e non consento che qualcuno getti ombre su questo. Il riferimento è alle parole della ex sindaca che ha citato le inchieste baresi sulla corruzione che hanno riguardato alcuni componenti della maggioranza Emiliano. Il primo cittadino richiama la vicenda di Decaro a Bari, che è stato eletto con mezzo milione di voti, spiegando che il fango gettato non ha sortito effetti. Poi l’ennesimo avvertimento ad Adriana Poli Bortone per chiarire che se ci saranno altri colpi sotto la cintura, come richiami a inchieste baresi che non lo riguardano, sarà costretto a ricordare le inchieste che hanno riguardato il centrodestra.