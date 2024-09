Iran Ponzetta dell’Atletica Capo di Leuca sul podio dei Campionati mondiali master di corsa in montagna

Un salentino sul podio dei campionati mondiali di corsa in montagna. Iran Ponzetta della Atletica Capo di Leuca, si è messa al collo la medaglia di bronzo per nazioni, nell’ambito della competizione che si è svolta in Spagna a Canfranc. Si è reso artefice di una prova maiuscola imponendosi nella categoria SM40 sul percorso di 17 chilometri con un dislivello di 2260 metri totali. Il runner pugliese ha preso parte alla manifestazione mondiale in terra spagnola tra 1400 atleti di ben 36 nazioni. L’evento di mountain running è stato caratterizzato da 3 gare di diverse distanze. Ponzetta ha preso parte alle 17 chilometri portando in alto il vessillo dell’Atletica Capo di Leuca. La società della presidente Eleonora D’Amore ha avuto il merito di vincere il bando regionale di Puglia Promozione con il progetto “Portiamo la montagna al mare”, che negli ultimi anni è stato il motto del “Trofeo Ciolo”. Intanto Iran Ponzetta e l’Atletica Capo di Leuca hanno già messo nel mirino gli europei di corsa in montagna, che si terranno in Sicilia, e la prossima edizione dei mondiali di corsa in montagna in programma in Friuli Venezia Giulia. “Siamo stati onorati di rappresentare la Puglia a Canfranc – dichiara Gianluca Scarcia dell’Atletica Capo di Leuca – sostenuti da We are in Puglia per la promozione del nostro territorio e del mountain running. Con il nostro stand abbiamo promosso la Puglia e il Trofeo Ciolo in Spagna”. Per l’anno prossimo Iran Ponzetta e l’Atletica Capo di Leuca hanno messo nel mirino gli europei di corsa in montagna, che si terranno in Sicilia, e la prossima edizione dei mondiali di corsa in montagna in programma in Friuli Venezia Giulia.