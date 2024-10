Si è svolto stamattina, 26 ottobre 2024, a Bari nella sala “Rocco Maurelli “ il 2° Congresso degli associati di CLAAI Puglia E Basilicata, che ha visto partecipare, oltre a tutti i delegati chiamati al rinnovo degli organismi direttivi, molte imprese artigiane, piccole imprese, consulenti e tutta la rete di relazioni sindacali e di categoria con le quali negli ultimi anni – CLAAI Puglia e Basilicata ha intrapreso un fdialogo costante e sinergico.

Si è voluto dare un’identità ed un titolo al congresso per meglio identificare il percorso fatto negli ultimi 15 anni: “La valorizzazione delle tradizioni“ pone al centro gli artigiani del fare, le maestranze della tradizione che meglio rappresentano il territorio dando loro una riconoscibilità per il turista che visita i nostri territori e le nostre comunità e i piccoli borghi. Il percorso intrapreso dalla Federazione Regionale di CLAAI risulta evidente anche grazie ad un bel lavoro progettuale finanziato dalla Regione Puglia dal titolo “L’ Artigianato in Cammino“, lavoro che sarà presentato il prossimo 8 novembre a Lecce presso la sala del Convitto Palmieri. Un progetto che ha visto la realizzazione di una pubblicazione finale ed un breve corto-metraggio ed ha unito Artigianato e Turismo in un connubio vincente.

Con l’approvazione da parte della Regione Puglia della nuova Legge Regionale sull’Artigianato Pugliese (numero 7 del 2023) si sono aperti nuovi scenari per il settore, identificato come il comparto che più rappresenta il Territorio della Puglia, con le sue tradizioni e l’esperienza dei suoi addetti. Il valore di una bottega Artigiana deve rappresentare d’ora in poi una raffigurazione storica delle tradizioni e la salvaguardia delle idee che riescono a creare marchi ed etichette di riconoscibilità di tutta la Puglia.

L’artigianato ha registrato una flessione in termini numerici e lo sforzo e la passione che la CLAAI ha profuso per salvaguardare ogni singola impresa in difficoltà ci inorgoglisce particolarmente .

Nel corso del congresso si è data lettura di una programmazione quinquennale e sugli obbiettivi che la federazione intende perseguire nel medesimo periodo, mettendo al centro sempre gli artigiani, le piccole imprese ed il territorio. Inoltre per garantire e consolidare CLAAI, come associazione datoriale maggiormente rappresentativa nei territori di Puglia e Basilicata, si è posto l’obbiettivo di continuare a far parte di tutti gli organismi regionali, comunali, delle camere di commercio ed altri per vigilare, proporre ed anche contribuire alla stesura di nuove leggi, regolamenti e iniziative che garantiscano la crescita dell’Artigianato Pugliese e Lucano sia da un lato occupazione che da quello dell’innovazione.

Il 2° Congresso di CLAAI PUGLIA E BASILICATA è proceduto con gli aspetti tecnici e la votazione per il rinnovo degli organismi direttivi. Le Associazioni Provinciali e Territoriali presenti alla seduta per voce dei loro delegati, preventivamente segnalati, hanno di fatto nominato 9 consiglieri della Giunta esecutiva espressione dell’intero territorio da Foggia a Lecce e da Matera a Potenza. I neo consiglieri hanno a loro volta e all’unanimità riconfermato Luigi Quaranta Presidente della Federazione, motivando tale scelta sulla base della continua e costante relazione tra le diverse province che si è prodigato di consolidare nel decennio precedente. A conclusione dei lavori è stato anche eletto, come Vice-presidente, Felice Paglia del territorio Foggiano ed è stato riconfermato nel ruolo di Segretario Generale il consulente Sergio Vitulano che vanta già una ultraventennale esperienza nel mondo di CLAAI.