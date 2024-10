Al giardino dei lettori il murale scripta manent

NARDO’ – La ciliegina sulla torta della riqualificazione della Biblioteca “Achille Vergari” è il murale Scripta Manent che l’artista Refreshink ha appena ultimato su un muro del Giardino dei lettori. Un meraviglioso tocco artistico finale ai lavori di recupero, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e innovazione tecnologica della struttura, riaperta a settembre 2023. Un intervento finanziato con 950 mila euro dall’avviso pubblico Smart In Community Library della Regione Puglia e impreziosito adesso con questa opera di street art, la 17esima in città dal 2016 a oggi.

Refreshink ha scelto di continuare a Nardò il progetto “Iconosaik – mosaici dipinti”, una serie di opere che attraverso la pittura simulano appunto un mosaico, esaltando sia l’effetto ottico di guardare da lontano appunto le tessere di un mosaico che la sorpresa di scoprire da vicino i tratti della pittura (a volte, con le volute colature sui bordi). L’autore ha creato un’opera ispirata in generale allo stile di un vecchio mosaico romano, inserendo a contrasto la scritta nello stile dei graffiti, più moderna. Scripta manent è un riferimento quasi obbligato nel luogo degli scritti per eccellenza, cioè la biblioteca, ed è la seconda parte della locuzione latina Verba volant, scripta manent che, tradotta letteralmente, significa “le parole volano, gli scritti rimangono”. Una frase forse pronunciata da Caio Tito al Senato romano, che in questo caso crea una straordinaria connessione con la funzione del contesto.

“Per quello che rappresenta – dice il consigliere comunale con delega alla Street Art Gianluca Fedele – probabilmente è uno dei murales più complessi e importanti. Un’opera che ha una connessione molto intima con il luogo e che ha esaltato in pieno il valore di un artista conosciuto e apprezzato come Refreshink, ma soprattutto che ha completato con una scelta puramente artistica il lavoro di riqualificazione della Biblioteca “Vergari”, rinata e restituita lo scorso anno alla comunità. È l’ennesima dimostrazione della forza della street art e della sua funzione nelle città e nei luoghi, che a Nardò hanno visto sanare le ferite e ricucire gli strappi di anni di incuria e di degrado”.

Questo murale rientra nell’ambito del progetto Festart – Festival della Street Art, con cui il Comune di Nardò ha voluto promuovere la rigenerazione del territorio attraverso l’arte contemporanea e quindi nuove opere di street art. Durante la realizzazione un gruppo di studenti del Liceo Artistico di Nardò ha assistito al lavoro di Refreshink, creando per la prima volta un connubio a “lavori in corso” tra un artista professionista e giovani apprendisti di questa come di altre arti.

Refreshink, al secolo Giovanni Magnoli, è nato nel 1971 ad Arona (Novara). Agli inizi degli anni ‘90 si è appassionato al mondo dei graffiti maturando le sue prime esperienze in strada. In seguito, ha definito uno stile personale peculiare, fuori dagli stilemi classici del graffito e vicino a linguaggi più stratificati, attraverso spray e tecniche miste. Nel 2000 ha iniziato a dipingere nei luoghi abbandonati, tra le altre cose reinterpretando soggetti legati al mondo naturale. Nel 2004 ha iniziato la sua attività espositiva, tra mostre personali, collettive, festival nazionali e internazionali. Nel 2022 è nato il nuovo progetto “Iconosaik – mosaici dipinti”. Oltre che in Italia, ha lavorato in Norvegia, Francia, Belgio.