Il consigliere comunale Luca Russo nominato delegato nazionale Anci Puglia

Luca Russo nominato delegato nazionale Anci Puglia. Il consigliere comunale è stato eletto ieri, in occasione dell’Assemblea regionale Anci Puglia intitolata “Comuni e territori: sfide e opportunità”, che si è tenuta presso il Teatro Paisiello di Lecce. Il poliziotto leccese ha preso parte all’evento che ha riunito sindaci e amministratori locali della Puglia, in vista della 41ª Assemblea Nazionale Anci che si svolgerà a Torino dal 20 al 22 novembre prossimi. Russo rappresenterà il Comune di Lecce per l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha il compito di promuovere e coordinare le relazioni internazionali dei suoi associati e le loro attività nel campo della cooperazione internazionale decentrata. L’incontro, al quale hanno partecipato anche il sindaco Adriana Poli Bortone e il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, è stato un’occasione di confronto sulle principali sfide che i Comuni pugliesi si trovano ad affrontare, in particolare in relazione alle Politiche di coesione e al Pnrr.

“Sono stato nominato delegato nazionale in quanto capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale della mia città – dichiara Luca Russo -, quindi si tratta di una soddisfazione ancora maggiore, perché potrò portare il nome di Lecce con me all’interno di un’associazione di grande importanza. Un grandissimo privilegio rappresentare i Leccesi in questo ristretto novero di amministratori di caratura nazionale ove si deliberano gli indirizzi e le linee programmatiche dell’associazione più rappresentativa del panorama italiano. Un impegno importante quello che mi attende ed al quale mi dedicherò con il consueto entusiasmo, certo di poter fare il bene del territorio anche in questa prestigiosa sede. A tal proposito – conclude – colgo l’occasione per ringraziare l’onorevole Mauro d’Attis e il consigliere regionale Paride Mazzotta per la fiducia riposta, certo di non deludere le loro aspettative”.