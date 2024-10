Il progetto Interreg South Adriatic Skills al Salone Nautico di Puglia con un workshop dedicato alla cantieristica navale, alle attività portuali e ai trasporti marittimi

Si arricchisce ulteriormente il calendario delle attività dell’assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia al Salone Nautico di Puglia, in programma a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024.

L’agenda della giornata di lunedì 14 ottobre, che già vede protagonista la formazione professionale allo SNIM con il Villaggio della Formazione e con il convegno della mattina dedicato al percorso e ai risultati del del Protocollo di Intesa per il Network delle Professioni e della Cultura del Mare di Puglia, si completa – nel pomeriggio – con il workshop interattivo “Skills definition lab#2 Nautica”, che prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti in focus group interattivi sui temi della cantieristica navale, delle attività portuali e dei trasporti marittimi, finalizzati ad analizzare i trend occupazionali dei principali settori della Blue Economy in Puglia e contribuire alla definizione delle specifiche competenze richieste dal mercato.

Il workshop, che avrà inizio alle ore 14.00 presso la Sala Conferenze della Marina di Brindisi, è organizzato nell’ambito del progetto strategico Interreg South Adriatic Skills, di cui il Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia è partner ed è organizzato in collaborazione con ARTI Puglia. I saluti istituzionali sono affidati a Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia, a cui seguiranno i focus group tematici introdotti da Antonio Lombardo e Valeria Patruno, componenti dello Skills cross-border pemanent table rispettivamente per Regione Puglia e per ARTI Puglia.

In conclusione delle attività interverrà l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Il progetto strategico South Adriatic Skills, all’interno del programma IPA Interreg, giunge alla quarta tappa del suo percorso (dopo gli eventi del 15 luglio, del 16 settembre e del 4 ottobre)”, commenta Silvia Pellegrini. “Non a caso – spiega la Direttrice – questo quarto appuntamento viene inserito all’interno dello Salone Nautico di Puglia, avendo ad oggetto l’Innalzamento e la qualificazione della forza lavoro nell’ambito della blue economy e la costruzione di un sistema unificato e coerente.

Stiamo lavorando affinché il Sud Adriatico possa sempre più trasformarsi in uno spazio di dialogo comune e un luogo di sviluppo di competenze innovative”.

“Dobbiamo immaginare il mare come uno spazio che connette comunità, valori e visioni”, ha commentato Sebastiano Leo. “Non possiamo pensare alla blue economy senza un punto di vista che coinvolga chi quel mare lo condivide, come nel caso dello specchio d’acqua del sud adriatico.

È così che dobbiamo pensare alle competenze, come condivise e in rete. È questo – ha concluso l’assessore – il senso del progetto strategico Interreg South Adriatic Skills e la sua rilevanza nell’ambito dello SNIM”.