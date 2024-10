Le previsioni meteo di domani 10 ottobre

Puglia – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo stabile sempre con addensamenti irregolari.

AL NORD

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove.

In serata residue piogge sulle coste del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, ampi spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino con isolati piovaschi sulla Toscana.

Al pomeriggio ancora instabilità tra Toscana e Umbria, poco nuvoloso altrove. In serata tempo in deciso miglioramento con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite; cieli irregolarmente coperti sulla Sardegna con isolati piovaschi.

Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare in transito. In serata tempo ancora asciutto con velature in transito ovunque.

Temperature minime in aumento al centro-nord e sulle Isole, in lieve calo altrove. Massime in rialzo su tutta la penisola.

