Le previsioni meteo di domani 17 ottobre 2024

Puglia – Nubi sparse e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata con tempo asciutto, addensamenti più compatti sui settori meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove. Al pomeriggio attese piogge più intense specie sulla Liguria. In serata maltempo in estensione sulle altre regioni, con fenomeni a carattere temporalesco su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge che insistono sulla Toscana. In serata e in nottata è atteso il transito di una linea temporalesca da ovest verso est, con fenomeni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sulla Sardegna. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità in prevalenza irregolare ed ampie schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo. Massime stabili o in lieve calo sulle isole, stazionarie o in aumento altrove.

