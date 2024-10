Le previsioni meteo di domani 24 ottobre

Puglia – Nubi sparse e ampie schiarite nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto. Da segnalare solo qualche isolato fenomeno nel pomeriggio sulle zone interne al confine con Basilicata e Campania. Molte nuvole in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata attese piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e settori Alpini e prealpini della Lombardia. Possibili temporali sulla Liguria nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con precipitazioni deboli o moderate. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata fenomeni in diminuzione e relegati alla Toscana, estesi alle regioni Tirreniche nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio locali fenomeni attesi tra Molise e Campania; nessuna variazione altrove. In serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi; attese piogge sparse sulla Sardegna a partire dalle ore notturne.

Temperature minime stazionarie o in diminuzione da nord a sud. Massime in calo al nord, stabili sul resto della penisola.

