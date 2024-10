Le previsioni meteo di domani 29 ottobre

Puglia – Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti anche bassi e compatti sulle coste.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su Alpi e Prealpi tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nebbie e nubi basse sui medesimi settori.

AL CENTRO

Al mattino velature in transito su tutti i settori, nebbie o nubi basse localmente sulla valle del Tevere e sui settori costieri Adriatici. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attesi cambiamenti di rilievo; nella notte nebbie o nubi basse in formazione sulle zone interne e sulle coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sui settori peninsulari, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile senza particolari variazioni.

Temperature minime stabili o in calo; massime stazionarie da nord a sud.

