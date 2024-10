Le previsioni meteo di domani 9 ottobre

Puglia – Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione con locali piogge sulle zone meridionali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge su Liguria e Friuli. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche sui settori alpini. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto al Nord-Ovest con fenomeni anche intensi.

AL CENTRO

Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che durante le ore pomeridiane senza fenomeni di rilievo associati, salvo possibili piogge isolate sull’Alta Toscana. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalente stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulle coste tirreniche tra Campania e Calabria e sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna ed in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in rialzo al Nord e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it