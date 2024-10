Piattaforma STEP, Deputati PD Puglia: Superamento limiti della Carta degli Aiuti UE è nuovo scippo al Mezzogiorno

“La piattaforma per le tecnologie strategie (STEP) messa in piedi dall’UE rappresenta un’opportunità straordinaria, sia per consentire all’Unione di sostenere gli investimenti in settori e tecnologie ad elevata intensità di conoscenza e incrementare la sua autonomia strategica, sia per permettere, soprattutto alle regioni del Sud, di consolidare la propria capacità attrattiva e portare le attuali specializzazioni produttive verso più elevati livelli di innovazione, soprattutto con riferimento alle grandi imprese che, sarebbe auspicabile, potranno scegliere il Mezzogiorno per effettuare i propri investimenti.

”

Così Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra, deputati pugliesi del Partito Democratico.

“Da ciò che si apprende in queste ore, però, questa opportunità per il Sud potrebbe perdere molto del suo potenziale. È stata, infatti, avanzata la richiesta di rinegoziare, in sede comunitaria, la Carta degli Aiuti per consentire anche alle regioni del Nord, in maniera indiscriminata e in spregio ai diversi tenori di aiuto, di sostenere in particolare gli investimenti delle grandi imprese.

Un’ipotesi che ancora una volta taglierebbe le gambe al Mezzogiorno d’Italia e soprattutto alle Regioni che, come fatto in Puglia, sono risultate già molto attrattive. Un vero e proprio atto di concorrenza sleale.”

“Quello che preoccupa, purtroppo – continuano i dem – è che questa richiesta è l’ennesimo tassello di una politica complessiva che continua a ridurre il Mezzogiorno a mera periferia socioeconomica, e che prosegue inarrestabile nel processo di smantellamento delle politiche di coesione.

È francamente sconcertante l’ostinazione con la quale questo Governo annichilisce il Sud. Nessuna speranza, nessuna prospettiva. Una corsa contro il tempo per portare a casa quelle riforme che, Autonomia in testa, hanno ormai un obiettivo dichiarato: spezzare in due il nostro Paese”