Le previsioni meteo di domani 29 novembre

Puglia – Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi ma con precipitazioni in temporaneo esaurimento, salvo deboli piogge sui settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata sulle regioni del Nord ma con nuvolosità su coste e pianure, localmente anche basse e compatte. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità sui settori di Nord-Ovest e maggiori spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Tempo instabile nel corso della giornata sui settori adriatici del Centro con piogge e acquazzoni sparsi, e quota neve in calo fin sotto i 1000 metri. In serata e nottata ancora fenomeni a ridosso dell’Appennino con neve fino a 600-700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale. Ampie schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata ancora precipitazioni con neve in calo fino a 800-1000 metri.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

