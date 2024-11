Sabato 23 novembre la Puglia festeggia le sue tradizioni e le sue tante storie di emigrazione con il Festival delle radici pugliesi in Svizzera

La Puglia festeggia le sue tradizioni e le sue tante storie di emigrazione in Svizzera. Sabato 23 novembre a Winterthur la Federazione Associazioni Pugliesi in Svizzera (FAPS) celebra il 2024, Anno delle radici italiane nel mondo, con il “Festival delle Radici Pugliesi in Svizzera: Alla Scoperta di Grottaglie tra Murgia e Salento”, nell’ambito del Progetto Italea, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per invitare gli italiani residenti all’estero e gli italodiscendenti a scoprire i luoghi e le tradizioni delle loro origini.

Il Festival, in programma sabato 23 novembre presso il Zentrum Grüze (Industriestrasse 1) di Winterthur, è patrocinato dalla Regione Puglia e ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità alla riscoperta dei saperi artigianali e i sapori culinari del territorio pugliese.

La manifestazione ospita inoltre “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi”, il festival itinerante di Italea Puglia che valorizza le tradizioni autentiche del Tacco d’Italia, il quale dopo aver fatto tappa in numerosi luoghi del Tacco, dal Gargano al Salento, approda per la prima volta all’estero per uno speciale appuntamento di comunità.

IL PROGRAMMA

Il programma di sabato 23 novembre avrà inizio alle ore 14:00 con un laboratorio di ceramica condotto dai maestri ceramisti di “Cocci d’autore”, che giungeranno appositamente dal quartiere delle ceramiche di Grottaglie (Taranto). Durante il laboratorio i partecipanti potranno apprendere come modellare l’argilla, lavorare al tornio e scoprire le antiche tecniche che caratterizzano la ceramica pugliese. Saranno inoltre esposti alcuni dei più pregiati pezzi della bottega grottagliese, con possibilità di acquisto sul posto.

Il festival proseguirà alle ore 17:00 con il laboratorio di orecchiette a cura di Zia Lella, che insegnerà a lavorare la pasta fatta in casa più famosa della tradizione pugliese. Seguirà un intervento da parte dei rappresentanti di Grottaglie che presenteranno il festival “Orecchiette nelle ‘nchiosce”, evento che ogni estate anima le strade del borgo Grottaglie.

A seguire, alle 17.40, avrà luogo la presentazione del “Festival delle Radici”, con i saluti di Italo Conte, presidente FAPS, Elena Fontana, console aggiunta del Consolato Generale d’Italia a Zurigo, Barbara Sorce, consigliere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), Anna Putrino, vice presidente del Comites di Zurigo, Paolo De Simeis, presidente del Comites di San Gallo.

A seguire, un confronto intorno al tema del turismo delle radici come occasione per rafforzare i legami e promuovere il Paese, con gli interventi di Toni Ricciardi, deputato e storico delle migrazioni, Giovani Maria De Vita, responsabile del programma Italea del Ministero degli Affari Esteri, Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del programma Italea del Ministero degli Affari Esteri, Giorgia Salicandro e Rita Piccinni di Italea Puglia (parte della rete territoriale del programma Italea), Aurelio Marangella, presidente del Consiglio comunale di Grottaglie. Moderano Enrico Marinelli e Sefora Cucci.

Non potrà mancare un tributo alla gastronomia pugliese. A partire dalle 19:00 sarà servita una cena con degustazione di orecchiette preparate dallo chef grottagliese Adriano Schiena. A seguire, i partecipanti potranno gustare i secondi piatti preparati dal team di Stefano Damiano. Il dolce non può che essere il classico pasticciotto leccese alla crema. La cena sarà accompagnata dai pregiati vini della cantina Giustini. Per concludere la serata nel più autentico spirito pugliese, ci sarà il coinvolgente ritmo della pizzica dal celebre gruppo “I Tarantati” di Balzers, e la musica di ForeverMusik.

Un’occasione di festa, cultura e comunità, che si terrà presso il Zentrum Grüze (Industriestrasse 1, Winterthur) sabato 23 novembre 2024.