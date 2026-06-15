ASL Lecce: passaggio di consegne al nuovo Direttore Generale Gianluca Capochiani

Si è svolto questa mattina, nella sede della Direzione Generale della ASL Lecce, il passaggio di consegne tra Stefano Rossi, che lascia la guida dell’Azienda sanitaria dopo quasi quattro anni, e Gianluca Capochiani, che assume ufficialmente l’incarico di Direttore Generale a partire da oggi.

Gianluca Capochiani vanta una consolidata esperienza nel management sanitario. Dal febbraio 2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo del Policlinico di Bari; in precedenza, dal gennaio 2015 al febbraio 2022, è stato Direttore Amministrativo della ASL Bari e dall’agosto 2012 al gennaio 2015 dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e continuità amministrativa, alla presenza della Direttrice Sanitaria Maria Nacci e del Direttore Amministrativo uscente Yanko Tedeschi, che da domani assumerà la guida del Policlinico di Foggia.

“Da questo importante passaggio di consegne emerge quanto sia stato realizzato in questi anni e quanto ancora potrà essere fatto da chi proseguirà il percorso alla guida dell’Azienda. A Gianluca Capochiani rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”, ha dichiarato l’avv. Stefano Rossi.

“Da domani sarò al lavoro per approfondire i dossier che mi sono stati illustrati oggi, in un clima di piena collaborazione, e per affrontare le numerose sfide che attendono un’Azienda vasta e complessa come la ASL Lecce. Ringrazio per l’accoglienza ricevuta, mi appresto a svolgere questo incarico con spirito di servizio, ascolto e senso di responsabilità”, ha dichiarato il Direttore Generale Gianluca Capochiani.