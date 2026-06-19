UNOUNO – La cantata dell’eroe: a Lecce il primo studio della nuova opera musicale di Ippolito Chiarello nata dall’incontro con otto storie di accoglienza

Sarà condivisa con il pubblico sabato 20 giugno alle ore 20.30, presso NASCA – Teatri di Terra, UNOUNO – La cantata dell’eroe, il primo studio della nuova opera musicale in versi scritta e interpretata da Ippolito Chiarello, con Bruno Galeone alla fisarmonica. L’appuntamento, su invito, è promosso dal progetto SAI del Comune di Lecce, gestito dal GUS – Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” APS, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026.

L’opera affonda le proprie radici in un primo progetto promosso dal GUS nel 2023 per la Giornata Mondiale del Rifugiato.In quell’occasione Ippolito Chiarello fu invitato ad ascoltare e restituire, attraverso il suo Barbonaggio teatrale, le storie di otto persone accolte nel progetto SAI del Comune di Lecce. Ai passanti veniva chiesto di fermarsi, scegliere una vita tra quelle narrate, “indossarla” per il tempo dell’ascolto e ripartire portando con sé il ricordo di quei nomi e di quei mondi.

Tra quelle storie, una in particolare è rimasta impressa nella memoria dell’artista: quella di Mohamed, partito dal Sudan a tredici anni e arrivato a Lecce dieci anni dopo, cieco a causa delle torture subite durante il viaggio. Da quell’incontro è nato un percorso di ricerca, scrittura e approfondimento che oggi prende forma in UNOUNO – La cantata dell’eroe, opera musicale in versi che intreccia italiano e lingua salentina.

“Ho deciso di scrivere quest’opera musicale in versi, pescando anche dalla lingua salentina, dopo aver conosciuto la storia di otto rifugiati e in particolare quella di Mohamed, il suo racconto e i pianti fatti insieme – spiega Ippolito Chiarello. La volontà è quella di omaggiare tutti i migranti, come lo è stato anche mio padre. Un canto per chi non ce l’ha fatta, inghiottito dal mare o dal deserto e per chi vive con noi, una vita finalmente normale. Un monito per tutti, per ricordare che potremmo ritrovarci un giorno a dover ripartire su un grande barcone, verso una nuova terra”.

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 e celebrata ogni anno il 20 giugno, la Giornata Mondiale del Rifugiato richiama l’attenzione sulla dignità delle persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Una ricorrenza che assume oggi un significato ancora più rilevante in un contesto segnato dall’avvio dell’attuazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo e dalla necessità di continuare a costruire, nelle comunità e nei territori, occasioni di incontro, ascolto e partecipazione.

“Per noi la Giornata Mondiale del Rifugiato non rappresenta soltanto un momento simbolico – dichiarano dal GUS – ma un’occasione per rendere visibile il lavoro quotidiano che enti locali, operatori e operatrici, associazioni, cittadine e cittadini portano avanti nei territori. I progetti SAI non producono soltanto servizi, ma incontri, reti e possibilità inattese.Talvolta, come in questo caso, generano anche opere artistiche capaci di continuare a camminare autonomamente e parlare a pubblici diversi”.

Un appuntamento dunque, quello di Lecce, e un invito a sottrarre almeno per un momento le migrazioni al linguaggio dell’emergenza, riconsegnandole alle biografie, ai nomi e alle storie delle persone che le attraversano.

Il GUS – Gruppo Umana Solidarietà “GUIDO PULETTI” APS

Il G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti APS nasce nel 1993 dall’impegno di volontarie e volontari attive/i a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra nella ex Jugoslavia e dedica il proprio nome a Guido Puletti, giornalista e attivista ucciso durante una missione umanitaria in Bosnia ed Erzegovina. L’Organizzazione promuove solidarietà sociale, pace e tutela dei diritti umani attraverso interventi orientati all’inclusione, alla coesione sociale, all’educazione alla cittadinanza globale, al contrasto della povertà educativa, alla cooperazione allo sviluppo e alla risposta alle emergenze umanitarie. Nel corso degli anni ha sviluppato un metodo di lavoro fondato sull’ascolto dei bisogni, sulla presa in carico multidisciplinare, sulla collaborazione con le reti territoriali e sulla costruzione di percorsi capaci di coniugare tutela dei diritti, partecipazione, empowerment e sviluppo sostenibile delle comunità.