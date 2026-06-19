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Lo spazio dei suoniSpettacoli

UNOUNO – La cantata dell’eroe: a Lecce il primo studio della nuova opera musicale di Ippolito Chiarello nata dall’incontro con otto storie di accoglienza

Sabato 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026, il progetto SAI del Comune di Lecce, gestito dal GUS, presenta presso NASCA – Teatri di Terra il primo studio della nuova opera musicale in versi dell'artista salentino

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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