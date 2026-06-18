Ciclabili, la febbre dei fondi europei e il deserto delle corsie vuote: Siculella boccia anche le nuove scelte del Comune

LECCE – Spendere per spendere. Per non perdere finanziamenti. Per inseguire una moda amministrativa diventata quasi un dogma. È questa la critica che da anni accompagna il boom delle piste ciclabili nelle città italiane, realizzate spesso sull’onda di un fiume di risorse europee destinate alla mobilità sostenibile. Un obiettivo certamente condivisibile, ma che in molti casi si è tradotto in interventi progettati senza una reale valutazione degli effetti sulla viabilità urbana, ma solo sulla base di astrazioni e di fanatismo “cicloamatoriale”, poco empatico verso le esigenze delle famiglie che vivono la città. In giro per l’Italia e anche a Lecce, ci siamo ritrovati corsie ristrette, parcheggi cancellati, traffico congestionato, aumento delle emissioni dovute alle lunghe code e, in alcune realtà, vere e proprie barriere architettoniche realizzate con cordoli in cemento che hanno reso più difficile la circolazione di auto, mezzi di soccorso e perfino dei pedoni.

Le piste ciclabili rappresentano una conquista di civiltà quando sono progettate con criterio e inserite in una visione organica della mobilità. Il problema nasce quando diventano un fine e non uno strumento. In molte città europee, soprattutto nel Nord del continente, esistono modelli differenti. In Svezia, ad esempio, numerosi percorsi ciclabili condividono lo spazio con i marciapiedi, in condizioni di sicurezza e con regole di convivenza consolidate tra pedoni e ciclisti (mentre cammini sentì il campanello della bici suonare: così ti chiedono di spostarti). Soluzioni ibride che consentono di tutelare la mobilità dolce senza sacrificare carreggiate, parcheggi e fluidità del traffico.

A Lecce, invece, il dibattito torna ad accendersi mentre gran parte della rete ciclabile continua a essere utilizzata in misura limitata rispetto alle aspettative iniziali. Un fenomeno che per molti osservatori è il risultato di una stagione caratterizzata dalla corsa ad intercettare finanziamenti e a realizzare opere spesso scollegate dalle reali esigenze dei cittadini. Per fortuna, in via Taranto è stato evitato lo scempio della cancellazione di decine di parcheggi e di dehors, ma in altre zone della città non è raro vedere scelte urbanistiche poco ragionevoli. In questo contesto si inserisce la presa di posizione del presidente di MIND Menti Indipendenti, Alberto Siculella, che punta il dito contro le nuove corsie ciclabili disegnate in via Imperatore Adriano e via Zanardelli.

“Le ciclabili sono un’infrastruttura preziosa. Come tali vanno realizzate nei modi giusti e manutenute nel tempo. Se fatte male o giusto per farle, diventano controproducenti o inutili”. Così Alberto Siculella commenta le nuove corsie ciclabili tratteggiate nelle due arterie cittadine.

“È paradossale che l’amministrazione attuale, rea di posizioni molto critiche rispetto alle ciclabili, oggi avalli e rivendichi storture come quelle di via Imperatore Adriano e via Zanardelli”. Parole che rappresentano un affondo diretto nei confronti dell’attuale amministrazione comunale e che si inseriscono in una discussione più ampia sul modello di mobilità che Lecce intende adottare nei prossimi anni. Il presidente di MIND conclude con una stoccata particolarmente severa: “Il tempo cancellerà quel gesso a terra, costato migliaia di euro e, con sé, porterà via segnali e segni di una politica approssimativa, superficiale e delle sue promesse disattese”. Una critica che riapre la discussione sull’efficacia degli interventi realizzati negli ultimi anni e sulla necessità di superare la logica della spesa fine a se stessa. Perché la mobilità sostenibile non può essere una semplice somma di corsie colorate sull’asfalto: richiede pianificazione, equilibrio tra le diverse esigenze di spostamento e soprattutto la capacità di migliorare concretamente la vita quotidiana dei cittadini. Altrimenti il rischio è quello denunciato da molti automobilisti e residenti: ritrovarsi con meno parcheggi, più traffico e una rete ciclabile che, in troppi tratti, resta desolatamente vuota.