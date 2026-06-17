Gallipoli si tinge di rossonero: il 3 luglio la 2ª Edizione del Festival del Milanismo

Gallipoli, 3 luglio 2026 – Dopo la prima edizione del 2018, torna a Gallipoli il Festival del Milanismo, l’evento dedicato alla passione rossonera che riunirà tifosi, Milan Club della provincia di Lecce e del resto d’Italia, accomunati da una profonda passione per i colori rossoneri.

Organizzato dal Milan Club Gallipoli, il Festival, soprattutto in questo particolare momento della storia dell’AC Milan, rappresenta un’occasione unica di incontro, aggregazione e condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono il popolo rossonero.

L’iniziativa si svolgerà nella splendida cornice del Gallipoli Resort – Garibaldi Hotels e vedrà la partecipazione dell’Ospite d’Onore Serginho, leggenda del Milan e simbolo di un’epoca vincente, oltre a Stefano Ravaglia, giornalista, scrittore e fondatore della community “Tradizione Rossonera”, Vincenzo Matrone, volto noto di Sportitalia e Telenova e tra i giornalisti più vicini al mondo Milan, e Simone Matrone, giornalista pubblicista e firma di Milan News, Sportitalia e Telenova.

Il programma prenderà il via nella prima serata con una serie di attività dedicate ai partecipanti, tra cui una mostra itinerante a cielo aperto con cimeli rossoneri, momenti di intrattenimento, animazione dedicata ai bambini, esposizioni tematiche e iniziative che accompagneranno il pubblico in un clima sereno e all’insegna della passione rossonera.

Momento centrale della manifestazione sarà il talk show serale, condotto dal giornalista sportivo Bruno Conte, che guiderà ospiti e pubblico in un viaggio tra emozioni, racconti, aneddoti e grande passione rossonera. La serata proseguirà con una cena conviviale che vedrà protagonisti ospiti e partecipanti, in un’autentica atmosfera di amicizia e milanismo.

Il Festival del Milanismo nasce con l’obiettivo di creare un momento di unione tra i tifosi rossoneri di ogni generazione e provenienza. Vogliamo celebrare soprattutto i valori di amicizia, appartenenza e condivisione che caratterizzano la nostra grande famiglia rossonera, valorizzando lo sport soprattutto tra i più piccoli», dichiara Giovanni Greco, Presidente del Milan Club Gallipoli.

L’evento si conferma un appuntamento molto atteso del panorama associativo rossonero del Sud Italia, contribuendo a promuovere il territorio di Gallipoli e del Salento attraverso lo sport, il turismo e la cultura dell’aggregazione.

Una serata unica tra emozioni, racconti, amicizia, passione e orgoglio rossonero, che rappresenterà anche l’occasione per festeggiare insieme i quasi 42 anni di storia del Milan Club Gallipoli.

L’evento è stato curato nei minimi dettagli dal Consiglio Direttivo del Milan Club Gallipoli, composto dal Presidente Giovanni Greco, dal Vicepresidente Antonio Cataldi, dal Segretario Tommaso Provenzano, dal Tesoriere Alessandro Busti e dai Revisori dei Conti Daniele Faita e Salvatore Clarizia, che hanno fortemente voluto realizzare una manifestazione capace di unire sport, aggregazione e solidarietà.

Proprio in quest’ottica, il Festival ospiterà anche l’associazione G.A.B.B. – Gruppo Accoglienza Bambini Bisognosi, organizzazione di volontariato impegnata nell’accoglienza, nell’assistenza e nel sostegno di minori provenienti da contesti di particolare difficoltà sociale e umanitaria, inclusi bambini provenienti da territori colpiti dalla guerra, come l’Ucraina. L’associazione sarà presente con uno stand informativo dedicato alle proprie attività e ai propri progetti solidali.

Un’iniziativa che conferma come il calcio non sia soltanto sport e passione, ma anche uno strumento di inclusione, solidarietà e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità, soprattutto tra i più giovani.