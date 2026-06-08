Imprenditrice 58enne dimessa, muore giorni dopo in attesa di un’operazione al cuore: indagato medico

LECCE – C’è un indagato per la morte di Carmela Crispino, l’imprenditrice leccese di 58 anni, deceduta l’8 settembre 2024 in attesa di un intervento al cuore che avrebbe potuto salvarle o quantomeno allungarle le aspettative di vita. Nel registro degli indagati è stato iscritto il nome di un medico, in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, che, dopo una prima visita, avrebbe dimesso l’imprenditrice – da anni trasferitasi in Australia – nonostante alcuni paramenti e valori alterati.

La svolta nelle indagini è arrivata di recente sulla scorta di un’ordinanza con cui il giudice Alcide Maritati ha accolto l’istanza della famiglia dell’imprenditrice che si era opposta alla richiesta di archiviazione. Nei prossimi giorni, per il tramite di un incidente probatorio, verrà affidata una consulenza medico legale a un pool di specialisti che dovrà accertare eventuali negligenze a carico del medico accusato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. La donna era arrivata in Salento giorni prima per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Da tempo, infatti, viveva a Melbourne, in Australia, dove gestiva un’azienda molto ben avviata. La donna, durante i giorni di soggiorno nella sua città di origine, accusava un eccessivo affanno e la mattina del 28 agosto aveva così deciso di raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi e di sottoporsi così a una serie di esami che avevano rilevato un versamento pericardico, oltre a una broncopatia interstiziale; i valori dell’emoglobina risultavano alterati come anche la transaminasi. Il medico del pronto soccorso, ovvero il professionista ora finito sotto inchiesta, non avrebbe disposto il ricovero e la donna fece così rientro a casa con una terapia da seguire.

Da quel momento iniziò il calvario dell’imprenditrice. Il 2 settembre nuovo ingresso in ospedale con il conseguente ricovero in Cardiologia. Ma, nel rapido volgere di poche ore, le condizioni di salute si aggravarono: prima una crisi respiratoria e poi il trasferimento in terapia intensiva coronarica. Solo cinque giorni dopo – il 7 settembre – i medici decisero di sottoporre la paziente a un intervento di cateterismo cardiaco ma l’operazione – come riportato nella denuncia presentata dai tre figli – venne rinviata di 48 ore, perché quel giorno sopraggiunsero due urgenze.

Il decesso, il giorno dopo. Inaspettato e immotivato. Ma non per la procura salentina che aveva chiesto l’archiviazione del procedimento. Caso riaperto in questi giorni: primo indagato e accertamenti affidati a un pool di medici.