La ricetta del giorno: Spaghetti all’Assassina

Ingredienti per 4 persone:

320 g di spaghetti

500 ml di sugo di pomodoro

1 spicco d’aglio

peperoncini q.b.

1 cipolla

olio di oliva extravergine q.b.

sale q.b.

Procedimento

In una pentola riscaldate il sugo di pomodoro con un soffritto di cipolla. In una padella tostate gli spaghetti crudi per un paio di minuti, poi aggiungete un cucchiaio di olio evo, lo spicchio d’aglio ed i peperoncini a piccoli pezzi lasciando rosolare il tutto per qualche altro minuto. Aggiungete 2 mestoli di acqua e due di sugo di pomodoro riscaldato lasciando ammorbidire la pasta, salate e a questo punto eliminate l’aglio e i peperoncini. Aggiungete un altro mestolo di sugo e continuate finché non avrete terminato tutto il sugo. Alzate la fiamma al massimo e lasciate rosolare gli spaghetti per qualche minuto. Così gli spaghetti al fondo risulteranno bruciacchiati, infine servirteli caldi.