L’almanacco di oggi 21 giugno

Il Santo del giorno: San Luigi Gonzaga. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ssamij a San Luigi. Significato: Somigli a san Luigi. Si dice a chi è molto magro
– Sono nati in questo giorno
1905 Jean-Paul Sartre
1957 Nino D’Angelo
1963 Michel Platini
1982 William Windsor
– Proverbio
Guardati dalla primavera di gennaio
– Accadde oggi
1633 Galileo Galilei viene obbligato dall’inquisizione a rinnegare le teorie eliocentriche copernicane
– Scoperte
1901 Luigi Bezzera inventa la macchina per il caffè espresso