L’almanacco di oggi 19 giugno

Il Santo del giorno: S. Romualdo abate. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu pane quantu pare ca te bbinchia ete lu cerveddhru ca te campa. Significato: Il pane ti sazia solamente, è il cervello che ti fa vivere.
– Sono nati in questo giorno
1954 Kathleen Turner
1962 Paula Abdul
1975 Anna Valle
– Proverbio
Il troppo vino o troppo generoso, fa dell’uomo uno stupido, o un furioso
– Accadde oggi
1917 Re Giorgio V ordina ai membri della famiglia reale inglese di fare a meno dei cognomi e titoli nobiliari tedeschi. Da ora prenderanno il nome di Windsor
– Scoperte
1959 Jerome Lejeune scopre l’anomalia cromosomica della sindrome di Down